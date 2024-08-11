Температура морской воды в Одессе сегодня, 11 августа: купаться или нет?

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня, в воскресенье, 11 августа 2024 года, температура морской воды у берегов Одессы составит не менее 20-21°С (отметим, что днем ранее ее прогнозируемая температура не превышала 17-18°С).

А вот ресурс Seatemperature сообщает, что Черное море у одесского побережья прогреется аж до 25°С.

Что же касается водоемов Одесской области, то самая теплая вода в регионе зафиксирована в Куяльницком лимане – 25,5°C. А самая холодная – в Южном – 23,6°C.

Таблица с текущими погодными данными и тенденциями в целом в некоторых городах региона:

Как сообщалось, сегодня днем воздух в Одессе прогреется до 29-31°С, а в Одесской области – до 28-33°С.