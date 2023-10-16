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ПВО в аренду: как Украина будет защищать инфраструктуру от вражеских атак

ПВО в аренду: как Украина будет защищать инфраструктуру от вражеских атак

Украина берет в аренду системы противовоздушной обороны (ПВО), чтобы предстоящей зимой защитить инфраструктуру от воздушных атак русских террористов.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

«Такая практика у нас уже есть. Понятно, что каждая страна прежде всего заботится о собственной защите. Никто свое ПВО просто так нам не отдаст. Почему так долго поставляют ПВО, почему дозировано? Потому что нет ее столько в мире, чтобы нам ее отдать», – сказал он.

При этом Игнат не стал раскрывать, какие страны предоставили или предоставят Украине системы ПВО в аренду.

«Давайте не будем озвучивать, с какими странами. Эта информация чувствительна, особенно наши партнеры не хотели, чтобы мы озвучивали», – добавил спикер ВС ВСУ.

Отметим, во время недавнего визита в Одессу президент Украины, верховный главнокомандующий Владимир Зеленский заявил, что некоторые страны предоставят нам системы ПВО специально на зиму.

«То есть есть системы, которые к нам придут и будут у нас, а есть такие системы, которые мы нашли, чтобы взять их на зимний период», – сказал Зеленский.

Несколько дней назад стало известно, что в Украину уже поставлены комплексы ПВО, разработанные в рамках проекта FrankenSAM (соединение слова «Франкенштейн» и английской аббревиатуры, которая переводится как ЗРК). Речь идет о системах, собранных из элементов, которые предоставляются разными странами.

Кроме того, американским и украинским инженерам удалось модифицировать советскую пусковую установку ЗРК «Бук», и теперь она может стрелять ракетами RIM-7, которых много у США.

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Источник: Думская

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