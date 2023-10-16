ППО в оренду: як Україна захищатиме інфраструктуру від ворожих атак

Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

«Така практика ми вже маємо. Зрозуміло, кожна країна перш за все піклується про власний захист. Ніхто своє ППО просто так нам не віддасть. Чому так довго постачають ППО, чому дозовано? Тому що немає її стільки у світі, щоб нам її віддати», – сказав він.

При цьому Ігнат не став розкривати, які країни надали або нададуть Україні системи ППО в оренду.

«Давайте не озвучуватимемо, з якими країнами. Ця інформація чутлива, особливо наші партнери не хотіли, щоб ми озвучували», – додав речник ВР ЗСУ.

Зазначимо, під час нещодавнього візиту до Одеси президент України, верховний головнокомандувач Володимир Зеленський заявив, що деякі країни нададуть нам системи ППО спеціально на зиму.

«Тобто є системи, які прийдуть до нас і будуть у нас, а є такі системи, які ми знайшли, щоб взяти їх на зимовий період», – сказав Зеленський.

Декілька днів тому стало відомо, що в Україну вже поставлено комплекси ППО, розроблені в рамках проекту FrankenSAM (з’єднання слова «Франкенштейн» та англійської абревіатури, що перекладається як ЗРК). Йдеться про системи, зібрані з елементів, що надаються різними країнами.

Крім того, американським та українським інженерам вдалося модифікувати радянську пускову установку ЗРК «Бук» і тепер вона може стріляти ракетами RIM-7, яких багато в США.

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Джерело: Думська