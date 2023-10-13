Зеленский посетил одесский госпиталь и наградил раненых бойцов (видео)

Об этом Зеленский написал в своем телеграмм-канале.

В госпитале на лечении находятся военные, получившие ранения на херсонском направлении. Зеленский вместе с премьер-министром Нидерландов посетил бойцов, поблагодарил их за смелость и отвагу, с которой они защищают нашу страну от врага.

Бойцы из рук президента получили государственные награды за верную службу народу Украины.

На вопрос Зеленского, нужно ли что-нибудь раненым военным, они захотели сделать общее фото.

Я считаю и всегда считал, что люди – это самое главное. А потом идет оружие. и я считаю, что наше оружие – это наши люди. Я благодарю каждого врача, каждой медицинской сестрицы, —

сказал Зеленский.

Я всегда говорил, что Украина победит. А теперь после этого визита и видя вас, я уверен, что Украина действительно победит. Благодаря тому, что украинцы делают на фронте, благодаря гуманизму и тому, что делают врачи – леча, поддерживая, я абсолютно уверен, что это произойдет благодаря таким людям как вы.

Я горжусь, что могу это сказать вам, —