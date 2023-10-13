Новости Одессы и Одесской области

Зеленский посетил одесский госпиталь и наградил раненых бойцов (видео)

Зеленский посетил одесский госпиталь и наградил раненых бойцов (видео)

Сегодня, 13 октября, в Одессу посетил Владимир Зеленский, где он провел встречу с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. А также посетил госпиталь и наградил раненых военных.

Об этом Зеленский написал в своем телеграмм-канале.

В госпитале на лечении находятся военные, получившие ранения на херсонском направлении. Зеленский вместе с премьер-министром Нидерландов посетил бойцов, поблагодарил их за смелость и отвагу, с которой они защищают нашу страну от врага.

Бойцы из рук президента получили государственные награды за верную службу народу Украины.

Зеленський у шпиталі
Зеленський у шпиталі

На вопрос Зеленского, нужно ли что-нибудь раненым военным, они захотели сделать общее фото.

Зеленський у шпиталі

Я считаю и всегда считал, что люди – это самое главное. А потом идет оружие. и я считаю, что наше оружие – это наши люди. Я благодарю каждого врача, каждой медицинской сестрицы, —

сказал Зеленский.

Я всегда говорил, что Украина победит. А теперь после этого визита и видя вас, я уверен, что Украина действительно победит. Благодаря тому, что украинцы делают на фронте, благодаря гуманизму и тому, что делают врачи – леча, поддерживая, я абсолютно уверен, что это произойдет благодаря таким людям как вы.

Я горжусь, что могу это сказать вам, —

сказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Кроме госпиталя, Зеленский и Рютте посетили морской порт и поврежденный Морвокзал, куда 25 сентября попала ракета. Также обсудили усиление систем украинского ПВО, безопасность экспортного коридора в Черном море и другие шаги по сотрудничеству Украины и Нидерландов.

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