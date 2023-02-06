«Пункты несокрушимости» в Одессе: сколько открыто 6 февраля?

Спасут ли Одессу плавучие электростанции? Пока нет никаких конкретных сроков появления у одесских берегов плавучих электростанций из Турции. И не факт, что они появятся вообще, хотя переговоры об этом ведутся. ПОДРОБНЕЕ

В одесских школах объявили вынужденные каникулы Ситуация с обеспечением Одессы электроэнергией настолько сложная, что в городе были вынуждены отменить любые занятия на два дня, 6 и 7 февраля 2023 года. ПОДРОБНЕЕ