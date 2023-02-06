«Пункты несокрушимости» в Одессе: сколько открыто 6 февраля?

По состоянию на утро понедельника, 6 февраля 2023 года, в Одессе работают 156 «Пунктов несокрушимости коммунальной формы собственности». За последние сутки их посетили 4020 человек. Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Сообщается, что палатки «Пунктов несокрушимости» развернули ГСЧС по адресам:
- ул. Балковская, 143;
- ул. Генерала Петрова, 42.
Также работает «Пункт несокрушимости» на железнодорожном вокзале.
Все остальные пункты работают в соответствии с графиком работы.
Адреса коммунальных «Пунктов несокрушимости» можно узнать здесь.
Напомним, после масштабной технологической аварии, которая случилась в субботу, 4 февраля, на одной из высоковольтных подстанций, Одесса осталась без электричества. И сегодня графики отключений света в Одессе по-прежнему не действуют. В городе продолжаются экстренные отключения электроэнергии.
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