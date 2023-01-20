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В Одессе открыли «Пункты несокрушимости» на конечных остановках электротранспорта – их адреса (видео)

Сегодня, 20 января 2023 года, в Одессе открыли пять «Пунктов несокрушимости» на базе КП «Одесгорэлектротранс». Здесь горожане в условиях отключения электроэнергии могут подзарядить свои гаджеты, обогреться и выпить чаю.

Как сообщили в мэрии Одессы, «Пункты несокрушимости» открыты по таким адресам:

  1. ул. Черноморского казачества, 1/1;
  2. ул. Балковская, 1/1 (конечная остановка трамвайного маршрута №20);
  3. ул. Степная, 6/1 (конечная остановка троллейбусного маршрута №3);
  4. ул. Химическая, 2/1 (конечная остановка троллейбусного маршрута №8);
  5. ул. Королева,16 (общежитие КП «Одесгорэлектротранс»).

Все пункты работают с 8:00 до 22:00 и оборудованы генераторами и интернетом. В наличии питьевая вода, электрочайники. Также здесь обустроили детские уголки, где малыши могут играть и рисовать.

Ранее мы рассказывали, сколько людей побывали в «Пунктах несокрушимости» Одессы.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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