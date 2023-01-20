В Одессе открыли «Пункты несокрушимости» на конечных остановках электротранспорта – их адреса (видео)

Сегодня, 20 января 2023 года, в Одессе открыли пять «Пунктов несокрушимости» на базе КП «Одесгорэлектротранс». Здесь горожане в условиях отключения электроэнергии могут подзарядить свои гаджеты, обогреться и выпить чаю.
Как сообщили в мэрии Одессы, «Пункты несокрушимости» открыты по таким адресам:
- ул. Черноморского казачества, 1/1;
- ул. Балковская, 1/1 (конечная остановка трамвайного маршрута №20);
- ул. Степная, 6/1 (конечная остановка троллейбусного маршрута №3);
- ул. Химическая, 2/1 (конечная остановка троллейбусного маршрута №8);
- ул. Королева,16 (общежитие КП «Одесгорэлектротранс»).
Все пункты работают с 8:00 до 22:00 и оборудованы генераторами и интернетом. В наличии питьевая вода, электрочайники. Также здесь обустроили детские уголки, где малыши могут играть и рисовать.
Ранее мы рассказывали, сколько людей побывали в «Пунктах несокрушимости» Одессы.