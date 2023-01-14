Нет света? Поспешите в Пассаж!

Разрядился мобильник? Или power banc? И вы к тому же замерзли? Тогда вам – в исторический одесский Пассаж. Здесь недавно открылся не просто Пункт незламності, а целый Центр для незламних.

Да, именно так именуется новшество в старинном одесском Пассаже. Я побывала там дважды. Поверьте, очень удобно.

Один из магазинов нашего Пассажа стал теперь настоящим удобным уютным пристанищем.

Тепло, свет и Wi-Fi есть всегда (во время отключения включается генератор, при этом его тарахтения вы не услышите).

Вас встречают пять удобных столиков с четырьмя посадочными местами. На каждом столе – удлинитель с шестью гнездами. Работает кулер (холодная и горячая вода), есть и туалет.

Завсегдатаи рассказывают, что при необходимости приходят сюда поработать со своими ноутбуками, а те, кто просто соскучился по Пассажу или прогуливается по Дерибасовской, иногда просто заглядывают сюда, чтобы познакомиться с новшеством. Ну и согреться, конечно.

Кстати, на случай воздушной тревоги рядом с Центром незламних вывешен список ближайших бомбоубежищ.

И еще. Если вам нужно зарядить сразу несколько гаджетов, то на всякий случай захватите с собой удлинитель.

Время работы Центра незламних – с 10:00 до 22:00. Все услуги, конечно же, бесплатные.

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