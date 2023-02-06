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Отключения света в Одессе 6 февраля: сколько со светом, сколько – без?

Отключения света в Одессе 6 февраля: сколько со светом, сколько – без?

Заранее спланированные графики отключений света в Одессе по-прежнему не действуют. В городе продолжаются экстренные отключения электроэнергии. При этом действует схема 2/8.

Такую информацию опубликовали в ДТЭК Одесские электросети.

Как отключают свет в Одессе 6 февраля

В сложившейся критической ситуации 6 февраля 2023 года энергетики рассчитывают подавать свет в дома одесситов по такой схеме: 2 часа со светом, 8 часов без света. При этом запланировать заранее, когда будут эти часы со светом будут, они не могут.

Пока такой график – это максимум, на который могут рассчитывать жители города. И даже на него получилось выйти только благодаря “хитрости” – объекты инфраструктуры запитали от генераторов, а всю доступную в сети мощность перенаправили населению.

Напомним, что и без того тяжелая ситуация с электроснабжением Одессы вышла на совсем критический уровень после двух аварий на энергетических объектах 3 и 4 февраля. В их результате были повреждены высоковольтные линии и трансформаторные подстанции, питающие город и пригороды.

В сообщении ДТЭК сказано, что свет в Одессе 6 февраля подают по схеме 2/8 (2 часа со светом, 8 – без)

Когда Одесса вернется к обычным отключениям света по графикам

Повреждения оказались настолько масштабными, что для их устранения был создан оперативный штаб под руководством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с участием министра энергетики, глав НЭК Укрэнерго и Одесской областной военной администрации.

Руководство страны уверяет, что работы по ремонту оборудования идут круглые сутки, задействованы ресурсы всей страны. И даже при этом закончить их обещают не ранее чем к выходным – 10 февраля.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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