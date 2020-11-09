Проводы великого одессита и моряки против коррупции – коротко о главном в Одессе 9 ноября

Сегодня, в понедельник, 9 ноября, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях в Одессе и Одесской области.

Сегодня, 9 ноября, в Москве проводили в последний путь выдающегося одессита – писателя-сатирика Михаила Жванецкого.

Сегодня, 9 ноября, в Одессе состоялась акция протеста моряков. Моряки митинговали против коррупции под зданием «Моррічсервіса».

В Одессе жители жилого комплекса на улице Среднефонтанской перекрыли проезд транспорта по этой улице. Так люди протестовали против отключения в их домах электроснабжения.

В больницах Одессы осталось всего 50 коек для пациентов с CОVID-19.

Мэр Одессы Геннадий Труханов поручил директору департамента городского хозяйства Дмитрию Жеману пересмотреть тарифы на жилищно-коммунальные услуги.