Одесские моряки снова выступили против коррупции

Как сообщает Odessamedia, моряки митинговали против коррупции под зданием «Моррічсервіса». Они держали в руках плакаты: «Мы хотим с президентом Украины – диалог», «На пост начальника морской администрации – специалиста», «Не допустите уничтожения украинских моряков».

По словам участников акции, их вынуждают обращаться к определенным агентам, чтобы сдать экзамены, а за успешную сдачу требуют от 1,1 тысяч долларов. Помимо этого, огромные взятки берут за оформление документов – до 8 тысяч долларов (225 тысяч гривен).

После акции моряки устроили автопробег.

Ранее «Одесская жизнь» писала о том, что недавно в Украине прошли марши протестов против коррупции в морском деле. Как утверждают протестующие, реформа отрасли в итоге привела к монополии и коррупции, в том числе и при сдаче квалификационного экзамена. Сейчас общественная организация «Украинское объединение моряков» борется за свои права и просит власть обратить внимание на их проблемы.

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Фото: Odessamedia