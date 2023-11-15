Депутаты горсовета голосуют за изменения в бюджете: почему собрание назвали «профанацией»

Согласно информации на сайте мэрии, на повестке дня сегодня:

внесение изменений в решение Одесского городского совета от 30 ноября 2022 г. № 1012-VIII «О бюджете Одесского городского территориального общества на 2023 год».

внесении изменений в Городскую целевой программу «Безопасный город Одесса» на 2020-2024 годы, утвержденную решением Одесского городского совета от 18 марта 2020 года № 5797-VII.

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Как сообщил экооктивист Владислав Балинский, проекты решений стали доступны депутатам только накануне вечером. А согласно метаданным, последние изменения в проекты вносились в 20:10.

«Вопрос – разобрались ли в этом ночью сами депутаты даже не стоит», — написал активист.

Также Балинский указывает на некоторые моменты, которые вызывают вопросы у общественности:

Первый из них – есть ли вообще полномочия у постоянной комиссии Одесского городского совета по планированию, бюджету и финансам вносить поправки в проект бюджета Одесской территориальной громады?

Второе – в городской целевой программе «Безопасный город Одесса» исчезли наименования воинских частей. Согласно приказу Службы Безопасности Украины от 23.12.2020 № 383 (пункт 1.4.4.), сведения о действительном наименовании соединений, воинских частей, не относятся к сведениям о государственной тайне.

Получается, что проследить путь выделенных денег теперь не смогут ни общественность, ни депутаты.

Депутат госовета Ольга Квасницкая также отметила, что депутаты не успели ознакомится с проектом решений, вынесенных на сегодняшнее голосование.

«Согласительный совет сегодня в 15:00, которые могут возникнуть вопросы, когда проект мы не видели? Все профанация! Главное показать обществу, что в очередной раз выделяются средства на ВСУ и протесты одесситов безосновательны.

Однако вопрос о двух программах, по которым идут средства не только на ВСУ, должны быть предметом изучения правоохранительных органов, ведь доступ к первичным материалам депутаты не имеют, ни одна депутатская комиссия их не анализирует!» — написала она в facebook.

На сайте горсовета говорится, что в 2023 году в бюджете города на оборону предусмотрено 1 миллиард 71 миллион гривен. Но кто гарантирует, что эти средства пойдут именно на ВСУ и на то, что нужно?

Напомним, неравнодушные одесситы с августа постоянно выходят на митинги с требованиями в городской и областной советы направлять все свободные средства на ВСУ и отменить многомиллионные тендеры, которые не являются критически важными во время войны. «Одесская жизнь» разбиралась, что уже получил одесский протест, и как на митингующих реагируют власти.