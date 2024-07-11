Простаивают без дела: Труханов просит Раду урегулировать вопрос с гуманитарными немецкими автобусами (видео)

Соответствующее видеообращение городского головы опубликовала пресс-служба одесской мэрии.

Труханов напомнил, что в Одессе уже около полугода простаивают 10 автобусов с низким полом и всеми условиями для перевозки людей с инвалидностью, которые передал город-побратим Одессы немецкий Регенсбург. А всего в Украине более 300 таких автобусов, которые так же простаивают в коммунальных предприятиях разных городов.

Дело в том, что закон запрещает транспортным коммунальным предприятиям получать прибыль от использования гуманитарных автобусов.

«В этом случае – выполнять свою уставную деятельность. Хотя предоставляли их именно для этого. В условиях блэкаутов эти автобусы могут заменить электротранспорт. Раньше экспериментальным путем мы доказали, что выбросы от автобусов Mercedes нулевые. В отличие от обычных маршруток», – подчеркнул Труханов.

По словам мэра Одессы, Минвосстановление наработало соответствующий законопроект по использованию КП гуманитарных автобусов, но прошло три месяца, а документ до сих пор не рассмотрен.

«В очередной раз, совместно с общественной организацией, которая занимается людьми с инвалидностью, обращаемся к чиновникам и парламентариям – ускорить процедуру подготовки и прохождения законопроекта о гуманитарных автобусах. Ведь за нами стоят украинцы, которые не покинули страну и работают на ее экономику. И требуют условий, чтобы нормально передвигаться по городу», – подытожил Труханов.

Ранее на одесских улицах протестировали новые двухсекционные немецкие автобусы.