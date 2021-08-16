Новости Одессы и Одесской области

Прощание с полицейскими, смерть мэра и пожар в порту: главные новости Одессы за 16 августа

Прощание с полицейскими, смерть мэра и пожар в порту: главные новости Одессы за 16 августа

В субботу, 14 августа 2021 года, «Одесская жизнь» рассказывала о таких знаковых событиях в Одессе, Одесской области и в Украине.

Городской голова Кривого Рога Константин Павлов был найден мертвым с огнестрельным ранением груди в его собственном доме. Было это убийство, самоубийство или несчастный случай, пока неизвестно.

В Одессе прошла прощальная панихида по трем оперативникам уголовного розыска, погибшим в ДТП. Почтить их память пришли родственники, коллеги, друзья и жители города.

Взбудоражила город история с упавшей лошадью. Хозяина оштрафовали, а сам конь пришел в себя и теперь отдыхает от тяжких трудов.

«Муниципальная варта» словила вандала – похитителя флага.

Сильный пожар возник на складе в частном порту ТИС (район города Южный). Пламя охватило сооружения площадью около одного квадратного километра.

А закончился день, полный трагедий и несчастных случаев успокаивающей прогулкой по летней Одессе.

Читайте также главные новости Одессы за субботу, 14 августа

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Иван Свищ ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить