Прощание с полицейскими, смерть мэра и пожар в порту: главные новости Одессы за 16 августа

В субботу, 14 августа 2021 года, «Одесская жизнь» рассказывала о таких знаковых событиях в Одессе, Одесской области и в Украине.

Городской голова Кривого Рога Константин Павлов был найден мертвым с огнестрельным ранением груди в его собственном доме. Было это убийство, самоубийство или несчастный случай, пока неизвестно.

В Одессе прошла прощальная панихида по трем оперативникам уголовного розыска, погибшим в ДТП. Почтить их память пришли родственники, коллеги, друзья и жители города.

Взбудоражила город история с упавшей лошадью. Хозяина оштрафовали, а сам конь пришел в себя и теперь отдыхает от тяжких трудов.

«Муниципальная варта» словила вандала – похитителя флага.

Сильный пожар возник на складе в частном порту ТИС (район города Южный). Пламя охватило сооружения площадью около одного квадратного километра.

А закончился день, полный трагедий и несчастных случаев успокаивающей прогулкой по летней Одессе.

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