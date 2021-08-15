В Одессе простились с тремя погибшими полицейскими (фоторепортаж)

Прощальная панихида по оперативникам уголовного розыска состоялась в одесском Доме офицеров. Почтить их память пришли родственники, коллеги, друзья и жители города.

45-летний подполковник полиции Сергей Маковецкий, 38-летний майор полиции Игорь Ольховский и 26-летний капитан полиции Александр Братинов трагически погибли в дорожно-транспортном происшествии, возвращаясь из командировки домой.

Каждый из них много лет отдал служению в правоохранительных органах.

У Сергея Маковецкого и Игоря Ольховского осталось по двое детей.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших, разделяем с вами боль невосполнимой утраты. Светлая память о них – мужественных, преданных и порядочных – останется в наших сердцах навсегда,

– сказано в сообщении отдела коммуникаций полиции в Одесской области.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщила подробности гибели трех полицейских в Одесской области

Фото пресс-службы Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области