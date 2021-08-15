Новости Одессы и Одесской области

Мэр Кривого Рога найден застреленным – реакция Зеленского

Мэр Кривого Рога найден застреленным – реакция Зеленского

Городской голова Кривого Рога Константин Павлов найден мкртвым с огнестрельным ранением груди в его собственном доме.

Правоохранителям предстоит разобраться, было это убийство, самоубийство или несчастный случай.

В Нацполиции сообщили, что на месте происшествия находятся руководитель ГУНП в Днепропетровской области Анатолий щадили, начальник Криворожского районного управления полиции, следственно-оперативные группы и криминалистическая лаборатория.

Также выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата Национальной полиции.

Сообщение в полицию поступило 15 августа около 16:00. По предварительной информации, тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено на веранде собственного дома.

На месте работают правоохранители, продолжается обследование домовладения, устанавливаются свидетели происшествия.

Полиция выясняет все обстоятельства.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

смерть мэра Кривого Рога

Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на произошедшее:

Ужасная новость – найден мертвым с огнестрельным ранением мэр Кривого Рога Константин Павлов. Искренние соболезнования близким. Событие активно расследуют. На третьем месте – полиция и все необходимые специалисты. В ближайшее время соберу руководителей всех правоохранительных органов и заслушаю их доклады,

– написал он в своем Твиттере.

реакция Зеленского на смерть мэра Кривого Рога

 

Ранее сообщалось о том, что в Одессе нашли повешенным заместителя патрульной полиции Измаила – его обвиняли в краже 300 тыс долларов

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить