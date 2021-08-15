Мэр Кривого Рога найден застреленным – реакция Зеленского

Городской голова Кривого Рога Константин Павлов найден мкртвым с огнестрельным ранением груди в его собственном доме.

Правоохранителям предстоит разобраться, было это убийство, самоубийство или несчастный случай.

В Нацполиции сообщили, что на месте происшествия находятся руководитель ГУНП в Днепропетровской области Анатолий щадили, начальник Криворожского районного управления полиции, следственно-оперативные группы и криминалистическая лаборатория.

Также выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата Национальной полиции.

Сообщение в полицию поступило 15 августа около 16:00. По предварительной информации, тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено на веранде собственного дома.

На месте работают правоохранители, продолжается обследование домовладения, устанавливаются свидетели происшествия.

Полиция выясняет все обстоятельства.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на произошедшее:

Ужасная новость – найден мертвым с огнестрельным ранением мэр Кривого Рога Константин Павлов. Искренние соболезнования близким. Событие активно расследуют. На третьем месте – полиция и все необходимые специалисты. В ближайшее время соберу руководителей всех правоохранительных органов и заслушаю их доклады,

– написал он в своем Твиттере.

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