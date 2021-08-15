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В Одессе схватили вандала: неожиданный финал

В Одессе схватили вандала: неожиданный финал

На одесский мемориал, посвященный памяти украинских патриотов, погибших 2 мая 2014 года, совершили очередное нападение. Неизвестный похитил государственный флаг. Его нашли и схватили, но финал истории оказался неожиданным.

Как сообщили в муниципальном депараменте общественной безопасности, 14 августа дежурный оператор интеллектуальной системы видеонаблюдения за городом Центр 077, увидел на одной из камер, как неизвестный мужчина срезает и забирает государственный флаг Украины. Произошло это на месте гибели одесситов, защищавших и отстаивавших честь, достоинство и государственность Одессы в событиях 2.05.2014.

Оператор отследил по камерам маршрут злоумышленника и сообщил направление охранникам коммунального учреждения «Муниципальная варта».

На трамвайной остановке на углу Софиевской и Преображенской похититель флага был задержан и возвращен на место преступления. Туда же вызвали полицию.

Нарушителем оказался обычный бездомный. Он пояснил, что украл флаг для того, чтобы повесить его в столовой для бездомных, потому что он очень красивый.

Охранники «Муниципальной варты» провели с ним беседу, объяснив, что так поступать нехорошо. Они купили новые стяжки и попросили нарушителя повесить флаг на место. А для столовой выдали бездомному другой флаг Украины, из собственных запасов.

похищение флага Украины

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Фото муниципального депарамента общественной безопасности г. Одессы

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Редакция ПРОФИЛЬ

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