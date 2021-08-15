Вечером, 14 августа, обессиленное животное, возившее туристов, упало на мостовую. Возница стал поднимать лошадь, но окружающие заступились за животное и просто прогнали хозяина. На место вызвали муниципальную охрану.

Об инциденте стало известно из видео очевидцев, размещенного в сети. Животное упало на перекрестке улиц Греческой и Пушкинской. Сначала люди подумали, что у лошади сломана нога. Потому что та не могла подняться, при этом на ноге была видна рана.

Но к счастью, все обошлось. Примерно через час лошадь встала на ноги самостоятельно. А поранилась она, видимо, при падении.

Сотрудники «Муниципальной варти» зафиксировали инцидент и данные владельца лошади. К нему направят проверку, чтобы выяснить, насколько законно он эксплуатирует животное.

Отреагировали на случившееся и общественные активисты. Представитель «Уличного фронта» Демьян Ганул написал на своей странице Facebook, что его соратники начнут проводить рейды против эксплуатации животных на улицах города.

«Так называемые кареты будут портиться прямо на месте, никто ждать полицию не будет. Одесса не средневековый город, так больше быть не может», — написал Демьян Ганул.

Он же сообщил, что на владельца лошади составили админпротокол и оштрафовали его на 3500 грн.

Такое наказание Демьян Ганул посчитал недостаточным и пообещал, что «Уличный фронт» уберет с улиц Одессы все кареты.

Первый рейд обещают сегодня, 15 августа, в 18:00.

Ранее “Одесская Жизнь” разбиралась, кто, по новому закону, будет броться с живодерами и какие наказания им грозят.

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Видео и фото со страницы Facebook Демьяна Ганула