Прогулянка на честь Короля: що готує Музкомедія до 100-річчя від дня народження корифея одеської сцени Михайла Водяного

Як впевнені організатори цієї події, можна, як-то кажуть, і до 120-ти дожити та залишитися безвісним (хоча при такому віці про вас все ж таки стануть говорити), а можна прожити лише 62, але й у 100 років і далі про тебе згадуватимуть із теплотою та вдячністю. Так, сьогодні саме той випадок:

«Михайло Григорович, котрий пізнав славу, любов мільйонів шанувальників свого таланту (таланту, значущість якого він усвідомлював) одного разу з сумом промовив: «Я почуваюся Водяним лише поза Одесою». Знаєте, що це означає? Це означає, що він жив у Одесі, як риба у воді, Одеса живила його, була його повітрям, яким він дихав, він був тут зовсім свій. Але якщо виманити Мішу з Одеси, то, як і риба поза своїм звичним житлом, стане гостро відчувати всього себе, себе зовні, себе внутрішньо… А Одеса просто жила з ним і в ньому, а він в Одесі, і тепер – у наших серцях назавжди»…

Програма заходу

Відділення перше – вулично-пішохідне

Зірка слави. Ви дізнаєтесь:

яку виставу влаштував Михайло Григорович в Оперному театрі;

де і як жило подружжя Водяний та Дьоміна;

Дерибасівською та у вічність;

ще раз про Утьосова в Одесі;

альма-матер на Грецькій.

Антракт – інформаційно ненудний трансфер на комфортабельному автотранспорті до театру Музичної комедії.

Відділення друге – внутрішньо-театральне

Тут ви:

відвідаєте музейну експозицію, присвячену Михайлу Водяному;

пройдете повз гримерку великого артиста.

Також на вас чекає трохи архівного відео, інтерактивна гра із глядачами, тантамареска Михайла Водяного під девізом «Приміряй талант на себе!».

І, звичайно ж, подарунки та сюрпризи на честь ювілею.

Подія відбудеться у неділю, 3 листопада, об 11:00.

Зустріч розпочнеться на вулиці Ланжеронівській – Алея зірок. Закінчується в Одеському академічному театрі музичної комедії ім. М.Водяного (ОАТМК).

Тривалість: 3-3,5 години.

Вартiсть: 500 грн.

Обов’язковий запис за телефоном +38 096 142 13 79 (Viber, Direct, Telegram, WhatsApp).

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Фото: пресслужба ОАТМК