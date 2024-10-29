Новости Одессы и Одесской области

Бесплатное кино, интересные лекции и встречи: культурные события Одессы 29-31 октября

Бесплатное кино, интересные лекции и встречи: культурные события Одессы 29-31 октября

Последняя неделя октября. Готовимся к Хэллоуину, который состоится в четверг, 31 октября. Если это не ваш праздник — не расстраивайтесь — события найдутся и для вас — кинопоказ на Одесской киностудии, творческие встречи и лекции о кофе и землетрясениях. А еще начал работать новый разговорный клуб «Наследие». Присоединяйтесь!

Если вы ищете события, на которые можно сходить с ребенком, то мы подготовили для вас отдельный обзор: Ура, каникулы! Куда пойти в Одессе с детьми 29 октября — 3 ноября

Что: Творческая встреча с поэтессой Кларисой Ярошевич
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 29 октября, 17:00
афишаЧто: Кофейное путешествие: от зерна до чашки
Где: Королева, 46-а, Областная библиотека для юношества
Когда: 30 октября, 13:00
афишаЧто: Разговорный клуб «Наследие»
Где: Польская, 20, Областной центр украинской культуры
Когда: 30 октября, 14:00
афишаЧто: Лекция «Большая хартия вольностей»
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 30 октября, 15:30
афишаЧто: 50 оттенков Франко
Где: Греческая, 1-я, America House Odesa
Когда: 30 октября, 18:30
афишаЧто: Просмотр фильма «Второстепенные люди»
Где: Французский бульвар, 33, Одесская киностудия
Когда: 31 октября, 14:00
афишаЧто: Одесские землетрясения
Где: Нежинская, 66, Музей истории евреев
Когда: 31 октября, 18:00
афишаЧто: Просмотр и обсуждение фильма «Шрек 2» на английском
Где: Греческая, 1-я, America House Odesa
Когда: 31 октября, 18:30
афиша

 

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
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