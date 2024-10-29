Ура, каникулы! Куда пойти в Одессе с детьми 29 октября-3 ноября

Осенние каникулы в разгаре. Еще и любимый детьми и подростками Хэллоуин на этой неделе. Давайте поможем сделать эти каникулы временем, которое наши дети проведут с пользой. У нас есть целый ряд событий на любой вкус: кино, театральные представления, мастер-классы и другие. Смотрим и выбираем, чем можно заняться.
Одесский национальный академический театр оперы и балета
30 октября, 12:00 — Красная Шапочка
1 ноября, 12:00 — Питер Пэн
3 ноября, 12:00 — Алиса в Стране чудес
Стоимость билетов: от 80 грн.
В репертуаре театра много контента созданного для детей. Так, 30 октября, 1 и 2 ноября на сцене — спектакли студии Светланы Антиповой.
Балетная студия заслуженной артистки Украины, Светланы Антиповой, приглашает родителей с детьми на замечательные спектакли, которые регулярно проходят в Оперном театре: «Питер Пэн», „Красная шапочка“, „Русалочка“, а также на занятия для детей в саму студию. Ведь не исключено, что ребенок, который проявляет способности к танцу и сценическому мастерству, может уже совсем скоро покорять сцены многих театров Украины и мира.
Интересные сценические решения и эффекты, сопровождающие каждое действие. Отдельной похвалы заслуживают костюмы героев, а также декорации, органично дополняют пространство, в котором разворачивается динамичный рассказ. О каждом герое можно говорить отдельно: дети стараются и проникновенно исполняют свои роли. Хочется отметить и сольные, и коллективные балетные партии, и слаженные действия танцоров в массовых сценах. В случае, когда дети исполняют роли в постановках для детей — особый жанр. Артисты и зрители — малыши всех возрастов и их родители — объединяются путешествием в настоящую Сказку в замечательном Одесском национальном академическом театре оперы и балета.
Одесский академический украинский музыкально-драматический театр
2 ноября, 11:00 — Пеппи
Стоимость билетов: от 80 грн.
«Пеппи» — музыкально-пластическая сказка в двух действиях.
В небольшой городок, в котором все люди живут по своим строгим правилам, приезжает чрезвычайная, самая странная из всех девочек в мире, — Пеппи.
Когда она спит, то кладет на подушку не голову, а ноги, у нее есть собственный конь, которого она носит на руках, ее лучший друг — обезьяна по имени Мистер Нильсон… К тому же, она постоянно придумывает разные странные истории.
Пеппи принесла с собой праздник и веселье… Но вот возвращается папа этой затейницы… Он ставит дочь перед важнейшим выбором в ее жизни.
Итак, это история о девочке, которая учит взрослых посмотреть на мир глазами своих детей, а детей — фантазировать, мечтать, в конце концов, быть неповторимыми, не такими, как все.
Напомним, что недавно в театре состоялась премьера спектакля по сценарию Параджанова.
Одесский театр юного зрителя
зо октября, 3 ноября, 11:00 — Кот в сапогах (5+)
30 октября, 2 ноября, 17:00 — Молочайник (16+)
31 октября, 11:00 — Волшебные ботинки (5+)
31 октября, 17:00 — Левушка (14+)
1 ноября, 11:00 — Все мыши любят сыр (5+)
1 ноября, 17:00 — Будьте вы счастливы (14+)
2 ноября, 11:00 — Маугли (5+)
3 ноября, 17:00 — Лесная песня (14+)
Стоимость билетов: от 100 грн.
Театр имени Олеши специализируется именно на детских спектаклях. Поэтому на его афишах спектакли для детей любого возраста можно найти в любой период года, а не только во время каникул. На этой неделе в репертуаре театра спектакли как для самых маленьких так и для подростков, с которыми можно и нужно говорить на серьезные темы.
Тема войны и оккупации — одна из таких. О спектакле «Молочайник» наше издание рассказывало после премьеры, которая состоялась в конце февраля этого года.
Кино
Одесские кинотеатры во время каникул также перестраивают свое расписание и включают больше фильмов для детской аудитории. Стоимость билетов в кинотеатры сейчас начинается от 250 гривен.
Так, на этой неделе дети могут посмотреть анимационные фильмы «Дикий робот», «Скейтуй-танцуй», «Моя геройская академия», «Гадкий Я», «Птичья скала», «200% Волк».
К сожалению, все эти фильмы — иностранного производства. Летом мы узнали, что в Одессе хотят снять ремейк культового детского фильма, но пока что детское кино в Украине — на паузе.
Одесский национальный художественный музей
Суббота, 2 ноября:
- 12:00 — квест «Незавершенная картина»;
- 14:00 — мастер-класс «Хэллоуинский коллаж»;
Воскресенье, 3 ноября:
- 12:00 — квест «Незавершенная картина»;
- 14:00 — мастер-класс «Хэллоуинский коллаж».
Стоимость каждого события: 300/150₴ (льготный).
Количество мест ограничено, приобрести билет можно по ссылке
Кажется, этот музей единственный, кто анонсировал отдельную детскую программу на время осенних каникул. «Пусть эти выходные наполнятся веселым и немножко жутким настроением Хэллоуина», пишут на странице музея в ФБ. Итак, в субботу и воскресенье здесь ждут детей 7-11 лет.
Побегать по музею в поисках незавершенной картины Кириака Костанди или создать атмосферный коллаж из любимых журналов и праздничных деталей — решать вам.
Присутствие родителей не обязательно, поэтому в это время вы можете прогуляться по нашей экспозиции или посетить экскурсию.
Народная академия творчества
Польская, 20 Центр Украинской культуры
Запись и условия участия в мастер-классах по тел. в Viber, Telegram, WhatsApp: 068-052-15-93 — Дымова Антонина Ивановна
29 октября 2024 года, вторник
- 10.00 Проведение мастер-классов: «Причерноморская глиняная игрушка», руководители: Александр Гаркавченко, лауреат областной премии народных мастеров имени Ростислава Палецкого 2013 г. в номинации «Народная керамика»; Ольга Запарина, лауреат областной премии народных мастеров имени Ростислава Палецкого 2024 года в номинации «Художественные изделия из природных материалов»
«Гончарство», руководитель Сергей Безкорованюк, практикующий мастер-керамист, гончар
- 14.00 «Свободная художественная роспись ткани», руководитель Лиана Серегина, член Национального союза художников Украины, лауреат областной премии им. Р. Палецкого 2023 г. в номинации «Художественная ткань».
30 октября 2024 года, среда
- 10.00 Проведение мастер-классов: «Вытынанка. Книжные закладки», руководитель Марианна Панасюк, лауреат областной премии народных мастеров имени Ростислава Палецкого 2017 г. в номинации „Научно-исследовательская работа и популяризация национального народного искусства“, член Национального союза мастеров народного искусства Украины
- 12.30 «Декоративная роспись. Салфетки», руководитель Лилия Липтушенко, лауреат областной премии народных мастеров имени Ростислава Палецкого 2016 г. в номинации «Декоративная и народная живопись»
- 14.30 «Произведения души музыкальные-керамические», руководитель Сергей Пташенчук, лауреат областной премии народных мастеров имени Ростислава Палецкого 2017 года в номинации «Художественные изделия из природных материалов».
31 октября 2024 года, четверг
- 10.00 Проведение мастер-классов:
«Бисероплетение. Украшения», руководитель Татьяна Аргатюк, лауреат областной премии народных мастеров имени Ростислава Палецкого 2015 г. в номинации „Научно-исследовательская работа и популяризация национального народного искусства“, член Национального союза мастеров народного искусства Украины
- 12.30 «Акварель. Пейзаж», руководитель Анатолий Кравченко, Народный художник Украины
- 14.30 «Особенности Южной росписи», руководитель Тамара Белоглазова, лауреат областной премии народных мастеров имени Ростислава Палецкого 2024 г. в номинации «Декоративная и народная живопись».
Конференция для подростков «PROМрии»
1 ноября, 16:00
America House Odesa
Вход свободный по регистрации
«Услышьте меня !!!!»
Как часто подростки своими действиями или словами пытаются привлечь к себе внимание?
— Всегда!
А как часто взрослые готовы не просто их услышать, а стать наставниками?
Эта конференция — площадка, где подростки сначала расскажут о своих мечтах, а затем на панельной дискуссии взрослые обсудят как помочь им реализовать свои мечты, инициативы, проекты. Будет интересно и горячо. А еще, будет розыгрыш очень приятных подарков от наших партнеров! Приглашаем подростков, родителей, и всех, кому интересна эта тема.
Концерты, вечеринки и творческие мастерские
Хэллоуин Мозгофест в Доме клоунов
2 ноября, 12:00
Билеты: от 350 грн
Детей ждет яркая и интересная программа: Исследовательская станция, мастер-классы, масштабный Эксперимент-РЕКОРД, тематический КВИЗ, ШОУ от Школы научных чудес
А также сюрпризы от Самого большого детского батутного центра в Одессе.
Мастер класс по созданию сказочной ведьмочки
29 октября, 12:00
Фонтанская дорога, 30/32
Участие бесплатное, запись по телефону 099 3226 180
Это прекрасная возможность для малышей окунуться в атмосферу Хэллоуина и создать собственную волшебную ведьмочку. Мероприятие будет веселым и увлекательным для детей любого возраста!
Количество мест ограничено, поэтому регистрируйтесь уже сейчас, чтобы не пропустить веселые приключения и креативный досуг!
Праздник Тыквы
29 октября, 13:00. Детский центр Next
Запись по телефону 0672929755 Татьяна
Праздник тыквы предлагают отметить детям 5 — 10 лет. Украину невозможно представить без этого солнечного овоща! Тыкву часто называют «королем осени». Почему бы нам не отпраздновать праздник украинской тыквы?! Дети создадут тыквенные украшения, нарисуют сказочные тыковки. Будут подвижные игры и веселая викторина!
Мастер класс Хэллоуин
29 октября, 15:00
Королева, 46, Библиотека для юношества
Библиотека для юношества в жилом массиве Таирова приглашает детей на мастер класс по изготовлению тематической открытки. Регистрация обязательна.
Ведьмина вечеринка
31 октября, 14:00
Европейская, 67, Универсальный читальный зал
Мероприятие бесплатное. Запись на события Viber: 095-690-44-36
Ходят ли ведьмы в библиотеку? Конечно же, конечно! Чтобы почитать о себе и немного поколдовать! А ты хочешь узнать, какие книги они выбирают? Тогда приходи на нашу самую крутую Ведьминскую вечеринку на HALLOWEEN и открой для себя мир магии! Тебя ждет интересная программа: квесты, викторины, мастер-классы, фотозоны и веселые игры!
Программа:
- 14:00 — Квест-игра «В поисках ведьмы» по книге Роальда Дала «Ведьмы»;
- 15:00 — Ведьминская мастерская: создаем магическое украшение;
- 16:00 — Игровая локация «Сладкие чары новой книги» и встреча с главной героиней сказки Татьяны Стрижевской «Шоколадный Кот и Конфетная Ведьма».