Ура, каникулы! Куда пойти в Одессе с детьми 29 октября-3 ноября

Одесский национальный академический театр оперы и балета

30 октября, 12:00 — Красная Шапочка

1 ноября, 12:00 — Питер Пэн

3 ноября, 12:00 — Алиса в Стране чудес

Стоимость билетов: от 80 грн.

В репертуаре театра много контента созданного для детей. Так, 30 октября, 1 и 2 ноября на сцене — спектакли студии Светланы Антиповой.

Балетная студия заслуженной артистки Украины, Светланы Антиповой, приглашает родителей с детьми на замечательные спектакли, которые регулярно проходят в Оперном театре: «Питер Пэн», „Красная шапочка“, „Русалочка“, а также на занятия для детей в саму студию. Ведь не исключено, что ребенок, который проявляет способности к танцу и сценическому мастерству, может уже совсем скоро покорять сцены многих театров Украины и мира.

Интересные сценические решения и эффекты, сопровождающие каждое действие. Отдельной похвалы заслуживают костюмы героев, а также декорации, органично дополняют пространство, в котором разворачивается динамичный рассказ. О каждом герое можно говорить отдельно: дети стараются и проникновенно исполняют свои роли. Хочется отметить и сольные, и коллективные балетные партии, и слаженные действия танцоров в массовых сценах. В случае, когда дети исполняют роли в постановках для детей — особый жанр. Артисты и зрители — малыши всех возрастов и их родители — объединяются путешествием в настоящую Сказку в замечательном Одесском национальном академическом театре оперы и балета.

Одесский академический украинский музыкально-драматический театр

2 ноября, 11:00 — Пеппи

Стоимость билетов: от 80 грн.

«Пеппи» — музыкально-пластическая сказка в двух действиях.

В небольшой городок, в котором все люди живут по своим строгим правилам, приезжает чрезвычайная, самая странная из всех девочек в мире, — Пеппи.

Когда она спит, то кладет на подушку не голову, а ноги, у нее есть собственный конь, которого она носит на руках, ее лучший друг — обезьяна по имени Мистер Нильсон… К тому же, она постоянно придумывает разные странные истории.

Пеппи принесла с собой праздник и веселье… Но вот возвращается папа этой затейницы… Он ставит дочь перед важнейшим выбором в ее жизни.

Итак, это история о девочке, которая учит взрослых посмотреть на мир глазами своих детей, а детей — фантазировать, мечтать, в конце концов, быть неповторимыми, не такими, как все.

Напомним, что недавно в театре состоялась премьера спектакля по сценарию Параджанова.

Одесский театр юного зрителя

зо октября, 3 ноября, 11:00 — Кот в сапогах (5+)

30 октября, 2 ноября, 17:00 — Молочайник (16+)

31 октября, 11:00 — Волшебные ботинки (5+)

31 октября, 17:00 — Левушка (14+)

1 ноября, 11:00 — Все мыши любят сыр (5+)

1 ноября, 17:00 — Будьте вы счастливы (14+)

2 ноября, 11:00 — Маугли (5+)

3 ноября, 17:00 — Лесная песня (14+)

Стоимость билетов: от 100 грн.

Театр имени Олеши специализируется именно на детских спектаклях. Поэтому на его афишах спектакли для детей любого возраста можно найти в любой период года, а не только во время каникул. На этой неделе в репертуаре театра спектакли как для самых маленьких так и для подростков, с которыми можно и нужно говорить на серьезные темы.

Тема войны и оккупации — одна из таких. О спектакле «Молочайник» наше издание рассказывало после премьеры, которая состоялась в конце февраля этого года.

Кино

Одесские кинотеатры во время каникул также перестраивают свое расписание и включают больше фильмов для детской аудитории. Стоимость билетов в кинотеатры сейчас начинается от 250 гривен.

Так, на этой неделе дети могут посмотреть анимационные фильмы «Дикий робот», «Скейтуй-танцуй», «Моя геройская академия», «Гадкий Я», «Птичья скала», «200% Волк».

К сожалению, все эти фильмы — иностранного производства. Летом мы узнали, что в Одессе хотят снять ремейк культового детского фильма, но пока что детское кино в Украине — на паузе.

Одесский национальный художественный музей

Суббота, 2 ноября:

12:00 — квест «Незавершенная картина»;

14:00 — мастер-класс «Хэллоуинский коллаж»;

Воскресенье, 3 ноября:

12:00 — квест «Незавершенная картина»;

14:00 — мастер-класс «Хэллоуинский коллаж».

Стоимость каждого события: 300/150₴ (льготный).

Количество мест ограничено, приобрести билет можно по ссылке

Кажется, этот музей единственный, кто анонсировал отдельную детскую программу на время осенних каникул. «Пусть эти выходные наполнятся веселым и немножко жутким настроением Хэллоуина», пишут на странице музея в ФБ. Итак, в субботу и воскресенье здесь ждут детей 7-11 лет.

Побегать по музею в поисках незавершенной картины Кириака Костанди или создать атмосферный коллаж из любимых журналов и праздничных деталей — решать вам.

Присутствие родителей не обязательно, поэтому в это время вы можете прогуляться по нашей экспозиции или посетить экскурсию.

Народная академия творчества

Польская, 20 Центр Украинской культуры

Запись и условия участия в мастер-классах по тел. в Viber, Telegram, WhatsApp: 068-052-15-93 — Дымова Антонина Ивановна

29 октября 2024 года, вторник

10.00 Проведение мастер-классов: «Причерноморская глиняная игрушка», руководители: Александр Гаркавченко, лауреат областной премии народных мастеров имени Ростислава Палецкого 2013 г. в номинации «Народная керамика»; Ольга Запарина, лауреат областной премии народных мастеров имени Ростислава Палецкого 2024 года в номинации «Художественные изделия из природных материалов»

«Гончарство», руководитель Сергей Безкорованюк, практикующий мастер-керамист, гончар

«Гончарство», руководитель Сергей Безкорованюк, практикующий мастер-керамист, гончар 14.00 «Свободная художественная роспись ткани», руководитель Лиана Серегина, член Национального союза художников Украины, лауреат областной премии им. Р. Палецкого 2023 г. в номинации «Художественная ткань».

30 октября 2024 года, среда

10.00 Проведение мастер-классов: «Вытынанка. Книжные закладки», руководитель Марианна Панасюк, лауреат областной премии народных мастеров имени Ростислава Палецкого 2017 г. в номинации „Научно-исследовательская работа и популяризация национального народного искусства“, член Национального союза мастеров народного искусства Украины

12.30 «Декоративная роспись. Салфетки», руководитель Лилия Липтушенко, лауреат областной премии народных мастеров имени Ростислава Палецкого 2016 г. в номинации «Декоративная и народная живопись»

14.30 «Произведения души музыкальные-керамические», руководитель Сергей Пташенчук, лауреат областной премии народных мастеров имени Ростислава Палецкого 2017 года в номинации «Художественные изделия из природных материалов».

31 октября 2024 года, четверг

10.00 Проведение мастер-классов:

«Бисероплетение. Украшения», руководитель Татьяна Аргатюк, лауреат областной премии народных мастеров имени Ростислава Палецкого 2015 г. в номинации „Научно-исследовательская работа и популяризация национального народного искусства“, член Национального союза мастеров народного искусства Украины

«Бисероплетение. Украшения», руководитель Татьяна Аргатюк, лауреат областной премии народных мастеров имени Ростислава Палецкого 2015 г. в номинации „Научно-исследовательская работа и популяризация национального народного искусства“, член Национального союза мастеров народного искусства Украины 12.30 «Акварель. Пейзаж», руководитель Анатолий Кравченко, Народный художник Украины

14.30 «Особенности Южной росписи», руководитель Тамара Белоглазова, лауреат областной премии народных мастеров имени Ростислава Палецкого 2024 г. в номинации «Декоративная и народная живопись».

Конференция для подростков «PROМрии»

1 ноября, 16:00

America House Odesa

Вход свободный по регистрации

«Услышьте меня !!!!»

Как часто подростки своими действиями или словами пытаются привлечь к себе внимание?

— Всегда!

А как часто взрослые готовы не просто их услышать, а стать наставниками?

Эта конференция — площадка, где подростки сначала расскажут о своих мечтах, а затем на панельной дискуссии взрослые обсудят как помочь им реализовать свои мечты, инициативы, проекты. Будет интересно и горячо. А еще, будет розыгрыш очень приятных подарков от наших партнеров! Приглашаем подростков, родителей, и всех, кому интересна эта тема.

Концерты, вечеринки и творческие мастерские

Хэллоуин Мозгофест в Доме клоунов

2 ноября, 12:00

Билеты: от 350 грн

Детей ждет яркая и интересная программа: Исследовательская станция, мастер-классы, масштабный Эксперимент-РЕКОРД, тематический КВИЗ, ШОУ от Школы научных чудес

А также сюрпризы от Самого большого детского батутного центра в Одессе.

Мастер класс по созданию сказочной ведьмочки

29 октября, 12:00

Фонтанская дорога, 30/32

Участие бесплатное, запись по телефону 099 3226 180

Это прекрасная возможность для малышей окунуться в атмосферу Хэллоуина и создать собственную волшебную ведьмочку. Мероприятие будет веселым и увлекательным для детей любого возраста!

Количество мест ограничено, поэтому регистрируйтесь уже сейчас, чтобы не пропустить веселые приключения и креативный досуг!

Праздник Тыквы

29 октября, 13:00. Детский центр Next

Запись по телефону 0672929755 Татьяна

Праздник тыквы предлагают отметить детям 5 — 10 лет. Украину невозможно представить без этого солнечного овоща! Тыкву часто называют «королем осени». Почему бы нам не отпраздновать праздник украинской тыквы?! Дети создадут тыквенные украшения, нарисуют сказочные тыковки. Будут подвижные игры и веселая викторина!

Мастер класс Хэллоуин

29 октября, 15:00

Королева, 46, Библиотека для юношества

Библиотека для юношества в жилом массиве Таирова приглашает детей на мастер класс по изготовлению тематической открытки. Регистрация обязательна.

Ведьмина вечеринка

31 октября, 14:00

Европейская, 67, Универсальный читальный зал

Мероприятие бесплатное. Запись на события Viber: 095-690-44-36

Ходят ли ведьмы в библиотеку? Конечно же, конечно! Чтобы почитать о себе и немного поколдовать! А ты хочешь узнать, какие книги они выбирают? Тогда приходи на нашу самую крутую Ведьминскую вечеринку на HALLOWEEN и открой для себя мир магии! Тебя ждет интересная программа: квесты, викторины, мастер-классы, фотозоны и веселые игры!

Программа: