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«єВідновлення», второй этап: как получить сертификат на покупку нового жилья

«єВідновлення», второй этап: как получить сертификат на покупку нового жилья

В Украине стартовал второй этап программы «єВідновлення». Теперь компенсацию смогут получить владельцы полностью разрушенного во время войны жилья. Если на первом этапе давали деньги на ремонт поврежденного жилья, то теперь будут выдавать сертификаты на покупку нового, сообщает Министерство цифровой трансформации. Чтобы получить сертификат, уже сейчас можно подать соответствующее заявление в приложении «Дія».

Кто может получить жилищный сертификат?

Подать заявление на компенсацию может владелец разрушенного в результате боевых действий жилья после 24 февраля 2022 года. При этом есть еще ряд условий:

  • у жилья должен быть только один собственник;
  • жилье не должно быть расположено в зоне активных боевых действий;
  • жилье должно быть размещено на подконтрольной Украине территории;
  • жилье должно быть зарегистрировано в Госреестре прав на недвижимое имущество.

Как подать заявление на получение сертификата?

  1. Зарегистрируйтесь в приложении «Дія».
  2. Зайдите в раздел «Послуги», нажмите кнопку «єВідновлення» и затем – «Повідомити про пошкоджене майно».
  3. Вернитесь в раздел «єВідновлення» и нажмите на кнопку «Подати заяву на виплату» и заполните заявление.
  4. Укажите льготную категорию (если есть) и контактные данные.
  5. Проверьте данные и отправьте заявление.

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Сертификат поступит в ваше приложение «Дія» или на указанную электронную почту после того, как специальная комиссия обследует разрушенное жилье и оценит ущерб.

Использовать сертификат можно в течение пяти лет с момента получения его для покупки любого жилого помещения как на вторичном рынке, так и на этапе инвестиции в строительство.

Стоит отметить, что пока что подать заявление на получение компенсации можно только через «Дію», но впоследствии это можно будет сделать через ЦНАПы, нотариусов и органы соцзащиты.

А вот тем владельцам разрушенного жилья, которые хотят построить жилье самостоятельно, нужно дождаться третьего этапа программы, когда будут давать на это деньги.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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