Новости Одессы и Одесской области

Прогноз погоды на вторник, 10 декабря

Прогноз погоды на вторник, 10 декабря

Во вторник, 10 декабря 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается более осенняя погода, нежели зимняя и умеренный ветер.

Прогноз погоды в Одессе на 10 декабря

Облачно. Ночью без существенных осадков. Днем дождь. Ночью и утром туман.

Ветер ночью западный, днем северный, 9-14 м/с.

Температура ночью и днем 5-7°C тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 10 декабря

Облачно. Ночью без существенных осадков. Утром и днем дождь, местами значительный. Ночью и утром туман.

Ветер ночью западный, днем северный, 9-14 м/с.

Температура ночью и днем 3-8°C тепла.

На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м, днем видимость во время дождя 1-2 км.

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