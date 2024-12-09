Прогноз погоды на вторник, 10 декабря

Во вторник, 10 декабря 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается более осенняя погода, нежели зимняя и умеренный ветер.
Прогноз погоды в Одессе на 10 декабря
Облачно. Ночью без существенных осадков. Днем дождь. Ночью и утром туман.
Ветер ночью западный, днем северный, 9-14 м/с.
Температура ночью и днем 5-7°C тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 10 декабря
Облачно. Ночью без существенных осадков. Утром и днем дождь, местами значительный. Ночью и утром туман.
Ветер ночью западный, днем северный, 9-14 м/с.
Температура ночью и днем 3-8°C тепла.
На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м, днем видимость во время дождя 1-2 км.
Выбор редакции