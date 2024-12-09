Прогноз погоди на вівторок, 10 грудня

У вівторок, 10 грудня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується більш осіння погода, а ніж зимова та помірний вітер.
Прогноз погоди в Одесі на 10 грудня
Хмарно. Вночі без істотних опадів. Вдень дощ. Вночі та вранці туман.
Вітер вночі західний, вдень північний, 9-14 м/с.
Температура вночі та вдень 5-7°C тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 10 грудня
Хмарно. Вночі без істотних опадів. Вранці та вдень дощ, місцями значний. Вночі та вранці туман.
Вітер вночі західний, вдень північний, 9-14 м/с.
Температура вночі та вдень 3-8°C тепла.
На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м, вдень видимість під час дощу 1-2 км.
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