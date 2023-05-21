Прогноз космической погоды на 21 мая: магнитная буря продлится?

Мощный геомагнитный шторм, накрывший Землю на днях, судя по всему, продлится и сегодня, в воскресенье, 21 мая 2023 года. По крайней мере, такой прогноз дают специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Как сообщается, сегодня ожидается «повышенная геомагнитная активность», также возможны «периоды штормовой космической погоды».

Ранее сообщалось, что в субботу, 20 мая, Землю накроет самая мощная магнитная буря этого года.

Напомним, в мае этого года нас ждет несколько магнитных бурь. По прогнозам, опасный период продлится до 25 мая.

Магнитные бури: как они влияют на нас

Магнитными бурями называют колебания геомагнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также на наше здоровье. Особенно осторожными в эти дни должны быть метеочувствительные люди, а также обладатели хронических заболеваний.

Многие люди могут ощутить на себе влияние магнитных бурь: начинает болеть голова, поднимается давление, может меняться настроение, тяжелее даются физические нагрузки.

В период магнитных бурь мы можем страдать от плохого сна и терять аппетит.

Кроме того, могут наблюдаться и такие симптомы:

боль в суставах;

апатия или тревога;

обострение хронических заболеваний.

Как уберечься от магнитных бурь

Во время магнитных бурь не рекомендуется употреблять алкоголь, жирную пищу, кофе и черный чай. Также не следует чрезмерно волноваться и начинать новые дела.

Помимо этого, чтобы магнитные бури прошли для вас легко, прислушайтесь к таким рекомендациям:

больше гуляйте на свежем воздухе;

регулярно проветривайте помещение;

не перегружайте себя физическими упражнениями;

пейте больше воды или травяного чая;

следите за соблюдением режима сна;

заранее проверьте домашнюю аптечку на наличие необходимых лекарств.