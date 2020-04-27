Чай для бодрости и здоровья

Чашечка хорошего качественного чая – залог не только бодрого утра, но и удачного дня.

Например, известный писатель Лев Толстой был настоящим ценителем чая, а Федор Достоевский считал этот напиток продуктом первой необходимости. Достоевский любил крепкий черный чай и обязательно сладкий.

Певица с мировой славой Мадонна перед каждым концертом выпивает чашечку зеленого чая с лимоном, что помогает ей выдерживать большие физические нагрузки. Тогда как, британская актриса Гвинет Пэлтроу считает, что чай помогает ей поддерживать стройность.

Сколько чашек можно выпить

Конечно, всё должно быть в меру. Диетологи пришли к выводу, что в день можно выпивать не более 4 чашек черного чая и 2-3 чашек зеленого. В последнем содержится большое количество кофеина, а он, как известно, повышает кровяное давление. Если у вас есть проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, лучше отдать предпочтение черному чаю. Он снижает риск возникновения инсульта на 70%. Также очищает организм от токсинов, поднимает настроение, укрепляет зубы и десна, помогает избавиться от головной боли. Не зря в Китае чай сначала применяли как лекарство и только позже он стал напитком.

Белый, черный или зеленый чай

Родина чая – Китай, но сегодня его успешно культивируют в Индии, Японии, Индонезии, Шри-Ланке, Африке и в Южной Америке.

По способу обработки чай бывает:

Белый;

Зеленый;

Черный;

Улун;

Пуэр;

Связанный;

Травяной и цветочный;

Фруктовый.

Белый чай – напиток для аристократов. У него тонкий, едва уловимый вкус, с приятными цветочными нотками. Благодаря тому, что белый чай не обжаривают и не скручивают, а только сушат и подвяливают, он очень полезный. Китайцы уверены, что именно белый чай дарит молодость и здоровье.

Зеленый чай имеет свежий запах, с легкими древесными нотками или травяным ароматом. В летний зной он освежает. Чтобы сохранить полезные вещества, зеленый чай поддают краткосрочному влиянию высоких температур. Этот вид чая лидирует по количеству антиоксидантов, которые положительно влияют на кожу.

Черный чай проходит длительный процесс ферментации. Это: выдержка, завяливание, скручивание, воздействие высоких температур. У черного чая ярко выраженный вкус, без горечи, терпкий, с фруктовыми, медовыми нотками.

Пуэр – это прессованный чай, который изготавливают по особой технологии из зеленого чая. Он может быть в виде разнообразных прессованных форм: плитки, лепешки. У него глубокий насыщенный вкус, если вы его хоть раз попробуете, останетесь почитателем пуэра навсегда.

Улун – это что-то среднее между зеленым и темным чаем. Он обладает свежим ароматом и насыщенным вкусом. Именно улуны считают самыми ароматными чаями в мире. Равных им просто нет. А еще, улун можно заваривать несколько раз, чего не скажешь о других видах чая.

Травяные, цветочные и фруктовые чаи очень полезны для здоровья. Не зря наши предки лечились с помощью настоев, отваров. Каждое растение имеет свою силу. Но употреблять такие чаи нужно с осторожностью.

Какой чайник для заварки выбрать

Качественный чайный напиток – это не только сырье, но и способ его приготовления. Для сохранения вкуса, аромата и терпкости вам понадобится чайник для заварки, который сделает чаепитие настоящей церемонией.

Заварочные чайники бывают глиняными, стеклянными, фарфоровыми, чугунными.

Стеклянные чайники для заварки – одни из самых популярных. Сквозь стекло можно наблюдать, как распускаются листочки чая, и вода окрашивается в нужный цвет.

В фарфоровых чайниках получается насыщенный глубокий напиток с полностью раскрытыми эфирными маслами. В таких чайниках заваривают черный, фруктовый и смешанные виды чая.

Чугунные чайники используют для заваривания зеленого и белого чая. Благодаря тому, что вода в такой посуде быстро остывает, вкус у чая получается мягким.

Глиняные чайники для заварки сохраняют вкус и терпкость чая.

Пейте чай – и будьте здоровы!

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