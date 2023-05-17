Лекарства, которые нельзя смешивать с алкоголем

Лекарственные средства несовместимы с алкоголем. Употреблять спиртные напитки во время болезни или курса лечения не рекомендуется в принципе и врачи предупреждают о возможных негативных последствий. Хотя опасные побочные эффекты при употреблении спиртных напитков вызывают не все препараты без исключения. Составили краткий список несовместимых с алкоголем лекарств.

Влияние алкоголя на действие лекарств

Алкоголь противопоказан фактически при любых болезнях. Спирт, который входит в состав всех «веселящих» напитков, токсичен для организма сам по себе. Он оказывает негативное влияние на давление и химический состав крови. А при контакте с действующими веществами лекарственных средств может ослабить их терапевтическую активность, вызвать либо усилить побочные эффекты.

Таблетки несовместимы с алкоголем и по той причине, что большинство фармацевтических препаратов усиливают токсическое действие этилового спирта. Вступая в химическую реакцию с лекарствами, он начинает активно высвобождать продукты окисления, В результате — их концентрация в крови резко возрастает. Самочувствие человека серьезно ухудшается. А в наиболее тяжелых случаях развивается алкогольное отравление.

Как сочетаются антигистаминные с алкоголем

Антигистаминные препараты – это средства от аллергии. Если употреблять их вместе с алкоголем, они не всегда будут эффективны.

Основная проблема заключается в том, что и антигистаминные препараты, и алкоголь являются депрессантами центральной нервной системы. И те, и другие могут вызвать чувство потери координации, слабости, сонливости. А в сочетании – даже головокружения и обмороки.

К тому же, когда вы смешиваете алкогольные напитки с лекарствами от аллергии, вашей печени требуется больше времени для метаболизма обоих веществ. Поэтому вы можете чувствовать себя более пьяным, чем обычно. И это ощущение продлится дольше.

Особенно сильно выражены опасные эффекты при смешении алкоголя с антигистаминами первого поколения – такими, как димедрол.

Совместим ли аспирин с алкоголем

Аспирин – это лекарственный препарат, оказывающий обезболивающее, жаропонижающее и противовоспалительное действие. Принимать его до или после употребления алкоголя медики категорически не рекомендуют. В этих случаях прием аспирина может спровоцировать сильные аллергические реакции, язвы желудка и внутрижелудочные кровотечения. Смертельно опасное сочетание алкоголя и лекарства может привести к сердечному приступу или инсульту с высокой вероятностью летального исхода.

Нередко аспирин используют при похмелье. Головная боль в этом случае вызвана не столько отравлением организма, сколько образованием в сосудах головного мозга микро сгустков крови – тромбов. А аспирин разжижает кровь и действует как обезболивающее средство. Но принимать таблетки в этом случае можно лишь спустя 10-12 часов после того как была выпита последняя рюмка спиртного. Если сделать это раньше, велик риск, что аспирин будет взаимодействовать с остатками алкоголя, приводя к последствиям, разрушительным для организма.

К тому же, и алкоголь, и аспирин губительно влияют на работу печени. Если принимать их одновременно, такие перегрузки могут привести к частичному омертвению отдельных ее участков.

Обезболивающие и алкоголь

Большинство сильнодействующих болеутоляющих лекарств в своем составе содержащие апиоиды — сильные обезболивающие препараты, основанные на наркотическом веществе. Смешивание их с алкоголем повышает действие друг друга, увеличивая возможность передозировки. Кроме того, токсичность этого сочетания резко повышает риск повреждения органов, особенно печени и мозга. Эти лекарства, несовместимые с алкоголем, также могут вызвать угнетение дыхания. Оно значительно замедляется и даже может полностью прекратиться.

Алкоголь и антидепрессанты

Сочетание антидепрессантов и алкоголя негативно влияет на мышление, координацию, моторику, реакцию, вызывает сонливость. Это может ухудшить способность выполнять задачи, требующие высокой концентрации внимания, привести к угрозе жизни.

Употребляя алкоголь вместе с антидепрессантами, пациент, вообще, рискует свести на нет весь курс лечения. «Веселящие» напитки хотя и могут временно улучшить настроение, но их общий эффект только усилит симптомы тревоги и депрессии. К тому же, сочетание антидепрессантов и алкоголя может привести к галлюцинациям. А это потребует неотложной медицинской помощи и круглосуточного наблюдения в условиях стационара.

Антибиотики

Врачи не рекомендуют совмещать алкоголь с некоторыми антибиотиками. Дело в том, что эти препараты замедляют выведение алкоголя из организма. Он накапливается, и это может вызвать тошноту, головокружение, одышку, боль в груди.

Самый большой вред совместное применение антибиотиков и алкоголя приносит печени. Впрочем, не щадит такое сочетание и почки; сердце и сосудистую систему; кишечник и желудок; головной мозг.

Кроме того, совместный прием алкоголя и антибиотика уменьшает эффективность лекарства, а также — увеличивает вероятность возникновения его побочных действий.

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