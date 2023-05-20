В субботу, 20 мая, Землю накроет самая мощная магнитная буря этого года

Сегодня, в субботу, 20 мая 2023 года, на Земле ожидается мощная магнитная буря. Ее пик придется на период с 6:00 до 9:00 утра, сообщает сайт meteoprog.

Буря продлится ориентировочно с 20 по 25 мая включительно.

А уже в конце месяца, 28 мая, ожидается еще одна геомагнитная буря. Она обещает быть достаточно мощной, но продлится всего один день.

Как пережить космический «шторм»

Сообщается, что магнитная буря такой силы как сегодня может оказать негативное влияние на здоровье всех людей. В группе особого риска – пожилые, метеозависимые и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями мозгового кровообращения.

«Поэтому в этот день следует уделить особенное внимание своему здоровью. По возможности ограничьте физическую нагрузку, не нарушайте режим сна. Желательно больше находиться на свежем воздухе и употреблять достаточное количество жидкости»,

– советуют специалисты.

Также следует отметить, что магнитная буря такого уровня может являться причиной отключения радиосвязи и сбоев в работе энергосистем.

По прогнозам, магнитные бури в мае этого года будут накрывать Землю несколькими сериями. И хотя мощность ударов не будет сильной, они могут повлечь за собой неприятные последствия для определенной категории людей.

Очередной космический «шторм» ожидается ориентировочно с 11 до 17 мая.

Как защититься от магнитных бурь

Специфического лекарства на этот случай, увы, не существует, однако вы можете поддерживать себя в хорошем состоянии, следуя простым советам:

полноценно питайтесь, придерживайтесь правил здорового питания, а также следите за водным балансом;

ежедневно гуляйте на свежем воздухе;

старайтесь не переутомляться как физически, так и эмоционально;

будьте физически активными, но в меру;

откажитесь от алкоголя, курения, энергетиков;

ограничьте употребление кофе и крепкого чая;

если у вас есть хронические проблемы со здоровьем, держите рядом ваши лекарства, а при необходимости проконсультируйтесь с вашим семейным врачом.