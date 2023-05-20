Новости Одессы и Одесской области

В субботу, 20 мая, Землю накроет самая мощная магнитная буря этого года

В субботу, 20 мая, Землю накроет самая мощная магнитная буря этого года

Сегодня, в субботу, 20 мая 2023 года, на Земле ожидается мощная магнитная буря. Ее пик придется на период с 6:00 до 9:00 утра, сообщает сайт meteoprog.

Буря продлится ориентировочно с 20 по 25 мая включительно.

А уже в конце месяца, 28 мая, ожидается еще одна геомагнитная буря. Она обещает быть достаточно мощной, но продлится всего один день.

Как пережить космический «шторм»

Сообщается, что магнитная буря такой силы как сегодня может оказать негативное влияние на здоровье всех людей. В группе особого риска – пожилые, метеозависимые и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями мозгового кровообращения.

«Поэтому в этот день следует уделить особенное внимание своему здоровью. По возможности ограничьте физическую нагрузку, не нарушайте режим сна. Желательно больше находиться на свежем воздухе и употреблять достаточное количество жидкости»,

– советуют специалисты.

Также следует отметить, что магнитная буря такого уровня может являться причиной отключения радиосвязи и сбоев в работе энергосистем.

По прогнозам, магнитные бури в мае этого года будут накрывать Землю несколькими сериями. И хотя мощность ударов не будет сильной, они могут повлечь за собой неприятные последствия для определенной категории людей.

Очередной космический «шторм» ожидается ориентировочно с 11 до 17 мая.

Как защититься от магнитных бурь

Специфического лекарства на этот случай, увы, не существует, однако вы можете поддерживать себя в хорошем состоянии, следуя простым советам:

  • полноценно питайтесь, придерживайтесь правил здорового питания, а также следите за водным балансом;
  • ежедневно гуляйте на свежем воздухе;
  • старайтесь не переутомляться как физически, так и эмоционально;
  • будьте физически активными, но в меру;
  • откажитесь от алкоголя, курения, энергетиков;
  • ограничьте употребление кофе и крепкого чая;
  • если у вас есть хронические проблемы со здоровьем, держите рядом ваши лекарства, а при необходимости проконсультируйтесь с вашим семейным врачом.
Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить