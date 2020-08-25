Пробки в жилмассиве Котовского: одесситы помогают решить проблему

Пробки в жилмассиве Котовского — проблема перманентная. Жители не просто испытывают неудобства, но иногда просто не могут выехать из самого большого спального жилмассива Одессы. После лавины жалоб появилась выделенная полоса для общественного транспорта. Однако, судя по отзывам жителей города, особого улучшения ситуации это не принесло, наоборот, заторы на дороге усилились.

К решению этой проблемы стали подключаться жители города, которым надоело проводить львиную долю своего времени в пробках. В адрес редакции пришло письмо от одессита Георгия Ясинского, в котором он предлагает свой вариант улучшения транспортной ситуации в районе лагеря «Молодая гвардия». Читатель пишет:

«С этим вопросом я обращался к городским руководителям, начиная с Гурвица, но у всех не доходили до этого руки. Обращаюсь к вам с надеждой, что благодаря популярности вашей газеты и опубликованным материалам, в горсовете и бизнес-структурах найдутся люди, способные решить очень важный для города вопрос. Ведь пробки и заторы — это и перерасход автомобильного топлива, и потеря времени, и ухудшение экологии.

Предлагаю на остановке всех видов транспорта «Молодая гвардия» произвести первый этап транспортной развязки. В настоящее время перекресток крайне перегружен, здесь постоянно возникают пробки и заторы. Никакие разметки и введение полосы для автобусов положения не меняют.

Первое, что необходимо сделать, — это соорудить подземный переход для пешеходов.

Второе — трамвайные пути проложить параллельно Николаевской дороге, а на подъеме от Лузановки к «Молодой гвардии» провести их на эстакаде. Трамвай будет пересекать Николаевскую дорогу под эстакадой. Место пересечения определят проектанты. Для наглядности прилагаю схему развязки».