На поселок Котовского образовалась огромная пробка: бастуют одесситы, которые остались без света

Одесситы, которые второй день остаются без электричества, устроили акцию протеста.

Как передает корреспондент “Одесской жизни”, они перекрыли движение по улице Черноморского казачества.

По словам протестующих, электричества нет в домах по улице Черноморского казачества 95 и 97. Они обращались в облэнерго, но помощи так и не дождались.

На месте работает полиция. Правоохранители пытаются договориться с протестующими, чтобы пропускать хотя бы некоторые автомобили.

В результате акции протеста движения в сторону поселка Котовского практически нет: за 40 минут нашему корреспонденту удалось преодолеть всего 2 км.

Народ митингует на Черноморского казачества, в номерах 95 и 97 уже 2 дня нет света. Gepostet von Сергей Кареев am Dienstag, 25. Februar 2020

Напомним, 24 февраля в Одессе бушевал ураганный ветер, который обрушил сотни деревьев и нанес городу значительный урон. Были повреждены электросети, в некоторых жилых домах до сих пор нет электричества.

Фото, видео: Сергей Кареев

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