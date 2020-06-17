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Полоса раздора: почему попытка освободить дорогу для общественного транспорта в Одессе дала сбой?

Полоса раздора: почему попытка освободить дорогу для общественного транспорта в Одессе дала сбой?

В качестве одного из решений проблем пробок в Одессе городские власти выбрали выделенные полосы для общественного транспорта. В прошлом году такая появилась на улице Ришельевской. Полоса хорошо себя зарекомендовала, и было принято решение создавать их и в других «пробочных» точках.

Так, 10 июня отдельная полоса заработала на поселке Котовского: по улице Семена Палия (бывшая Днепродорога) практически до Пересыпского моста.  Но новшество понравилось не всем жителям поселка Котовского.

Потому «Одесская жизнь» решила выяснить, помогает ли «выделенка» двигаться автомобильному потоку быстрее и каковы слабые стороны новой идеи?

Хотели как лучше

Большинство водителей легковушек стараются соблюдать новый режим и с пониманием относятся к приоритету общественного транспорта. Потому городские и рейсовые автобусы стали преодолевать участок по Южной дороге от Крыжановки до перекрестка у «Молодой гвардии» гораздо быстрее. Обычно, чтобы к 9 утра добраться до центра Одессы, в маршрутку на улице Заболотного нужно было сесть в 7.30. Сейчас это можно сделать в 8.00-8.30.

Но выделенная полоса хоть и дала преимущество маршруткам, но и создала немало проблем остальным автомобилистам, которые в час пик движутся еще медленнее по единственной артерии, связывающей самый большой спальный район Одессы с ее центром.

пробки на Поскоте

А получилось, как всегда

«У нас отобрали полосу» — так говорит большинство водителей личного автотранспорта. И, по правде сказать, они правы.

«Есть кардинальное отличие от Ришельевской. Там полосу для троллейбусов и маршруток сделали на четырехполосной дороге, сократив ее до трех полос. Но там движение для автомобилей почти не ухудшилось», — считает транспортный эксперт Петр Обухов.

А вот на поселке пробка выросла на глазах. Водители объезжают затор всеми возможными путями, в том числе по выделенной полосе и по тротуару. Тем более что патрулей полиции, которые могли бы пресечь нарушения, тут не наблюдается. Такая ситуация особенно заметна на участке между Крыжановкой и «Молодой гвардией».

Часть автомобилистов предпочитает объехать по Окружной дороге. Потому пробки появились даже там. Тянучка начинается от проспекта Добровольского до Окружной. И только на выезде из города движение набирает обороты.

пробки на Поскоте

Есть ли выход?

Если честно, очевидный вариант пока не нашелся. Ясно одно — проблему нужно решать комплексно.

Например, создатель сайта traffic.od.ua Александр Вельможко считает, что дополнительную проблему создают неотрегулированные светофоры. Например, на Николаевской дороге у «Метро» он вообще не является необходимым. А вот светофор на развязке у «Молодой гвардии» регулирует огромный поток транспорта: три полосы с Южной дороги, две полосы с проспекта Добровольского, трамвайные пути, и сливает все это в три полосы на Николаевской дороге. Проблему признают и в мэрии.

«Конечно, еще будут внесены изменения в работу светофоров, и мы надеемся, что в дальнейшем одесситы уже не будут испытывать таких неудобств», — сообщил директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета Александр Илько.

При этом, по мнению Петра Обухова, комплексно решить проблему можно, только расширив проезжую часть.

«Ширина дороги — 19-20 метров. Там можно сделать полосы 3-3,25 м. Этого вполне достаточно для 6 полос. А их сужение приведет лишь к уменьшению скорости автомобилей и понижению аварийности», — подытожил эксперт.

То, что проблему нужно решать, ясно без лишних слов. Вопрос только в методе и оперативности. Тем более что в планах мэрии — организовать выделенные полосы на улицах Атамана Головатого и Черноморского Казачества. А значит, неудобства для автомобилистов могут только увеличиться.

Ранее “Одесская жизнь” показала, как именно водители добираются на работу с поселка Котовского.

Фото: Одесская жизнь

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