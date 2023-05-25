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Приказ военных о посещении одесских пляжей разъяснил Братчук 

Приказ военных о посещении одесских пляжей разъяснил Братчук 

Вчера военные предоставили владельцам одесских пляжей приказ с условиями, при которых одесситам и гостям города смогут разрешить купаться в море. 

Чтобы пляж смог открыться, должны быть выполнены все условия, и только тогда будет рассматриваться вопрос об официальном доступе к посещению побережья, сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Сергей Братчук сказал, что до 5 июня владельцы пляжей должны сказать: «Мы можем и делаем то, что в приказе прописано». Следующий этап — это возможный совместный приказ между ОВА и оперативно-стратегической группировкой войск «Одесса». Там может идти об отдельных участках, где люди смогут не только загорать, но и зайти в воду.

Если условия военных будут выполнены, то в Одессе могут открыть пляжи от «Ланжерона» до 16-й станции Большого Фонтана. Одесские власти уже издали приказ о проведении мероприятий по подготовке частичного доступа на некоторые участки побережья в пределах Одессы. В документе прописано, что нужно сделать, чтобы тот или иной пляж смогли открыть. Но окончательное решение об открытии пляжей в Одессе остается за главой области и военными.

Напомним, что некоторые пляжи уже начали подготовку и принимают меры, чтобы обезопасить отдыхающих от  минной и ракетной опасности в городе. А в Черноморске в этом году курортного сезона не будет из-за минной опасности.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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