При обстреле села в Харьковской области погибли 49 человек (фото 18+) (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Россия совершила еще один страшный теракт. Они ударили ракетой по кафе-магазину в селе Гроза. По предварительным данным погибли 49 человек, 7 травмированы.

Первым о трагедии в селе Гроза (Купянский район, Харьковская область) сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Показательно жестокое российское преступление – удар ракеты по обычному продуктовому магазину, совершенно сознательный теракт. Купянский район Харьковской области. По состоянию на данный момент известно более 48 (по уточненным данным: 49 — ред.) погибших. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких! Предоставляется помощь раненым…,

— написал в своих соцсетях глава государства.

Почему в кафе и магазине было много людей, когда прилетела ракета

Из-под завалов кафе-магазина в селе Гроза извлекли 56 человек, 49 граждан погибли, еще семь получили ранения, сообщил глава МВД Клименко в эфире телемарафона.

В кафе, где проходили поминки односельчанина, присутствовали жители практически из каждой семьи в селе. Это большая трагедия,

— сказал министр.

Владимир Зеленский призвал весь мир остановить российский террор.

Все, кто помогает России обходить санкции, преступники. Все, кто поддерживает Россию до сих пор, поддерживает зло,

— уверен президент.

Зеленский считает, что этот и подобные теракты нужны России только для одного: сделать свою геноцидную агрессию новой нормой для всего мира. Он пообещал российским террористам мощный и справедливы ответ.