Новости Одессы и Одесской области

При обстреле села в Харьковской области погибли 49 человек (фото 18+) (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

При обстреле села в Харьковской области погибли 49 человек (фото 18+) (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Россия совершила еще один страшный теракт. Они ударили ракетой по кафе-магазину в селе Гроза. По предварительным данным погибли 49 человек, 7 травмированы.

Первым о трагедии в селе Гроза (Купянский район, Харьковская область) сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Показательно жестокое российское преступление – удар ракеты по обычному продуктовому магазину, совершенно сознательный теракт. Купянский район Харьковской области. По состоянию на данный момент известно более 48 (по уточненным данным: 49 — ред.) погибших. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких! Предоставляется помощь раненым…,

— написал в своих соцсетях глава государства.

мертвые люди на земле - их убила российская ракета

5 октября 2023 россия запустила ракету и убила 49 мирных украинцев, когда те собрались в кафе на поминки

Почему в кафе и магазине было много людей, когда прилетела ракета

Из-под завалов кафе-магазина в селе Гроза извлекли 56 человек, 49 граждан погибли, еще семь получили ранения, сообщил глава МВД Клименко в эфире телемарафона.

В кафе, где проходили поминки односельчанина, присутствовали жители практически из каждой семьи в селе. Это большая трагедия, 

— сказал министр.

Владимир Зеленский призвал весь мир остановить российский террор.

Все, кто помогает России обходить санкции, преступники. Все, кто поддерживает Россию до сих пор, поддерживает зло,

— уверен президент.

Зеленский считает, что этот и подобные теракты нужны России только для одного: сделать свою геноцидную агрессию новой нормой для всего мира. Он пообещал российским террористам мощный и справедливы ответ.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить