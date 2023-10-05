Новини Одеси та Одеської області

Під час обстрілу села на Харківщині загинули десятки людей (фото 18+) (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Під час обстрілу села на Харківщині загинули десятки людей (фото 18+) (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Росія вчинила ще один страшний теракт. Агресори вдарили ракетою по кафе-магазину у селі Гроза. За попередніми даними, загинуло 49 осіб, 7 травмовано.

Першим про трагедію в селі Гроза (Куп’янський район, Харківська область) повідомив президент України Володимир Зеленський.

Показово жорстокий російський злочин – удар ракети по звичайному продуктовому магазину, цілком свідомий теракт. Куп’янський район Харківської області. Станом на даний момент відомо понад 48 (за уточненими даними: 49 – ред.) загиблих. Мої співчуття всім, хто втратив рідних та близьких! Надається допомога пораненим…

– написав у своїх соцмережах глава держави.

мертві люди на землі - їх убила російська ракета

5 жовтня 2023 року росія запустила ракету і вбила 49 мирних українців, коли ті зібралися в кафе на поминки

Чому в магазині та кафе було багато людей, коли туди прилетіла ракета

З-під завалів кафе-магазину в селі Гроза витягли 56 людей, 49 громадян загинули, ще семеро отримали поранення, повідомив глава МВС Клименко в ефірі телемарафону. 

У кафе, де проходили поминки односельця, були присутні жителі практично з кожної родини в селі. Це велика трагедія,

– сказав міністр.

Володимир Зеленський закликав увесь світ зупинити російський терор.

Всі, хто допомагає Росії обходити санкції, злочинці. Всі, хто підтримує Росію і досі, підтримує зло,

– впевнений президент.

Зеленський вважає, що цей і подібні теракти потрібні Росії тільки для одного: зробити свою геноцидну агресію новою нормою для всього світу. Він пообіцяв російським терористам потужну і справедливу відповідь.

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати