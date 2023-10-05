Під час обстрілу села на Харківщині загинули десятки людей (фото 18+) (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Росія вчинила ще один страшний теракт. Агресори вдарили ракетою по кафе-магазину у селі Гроза. За попередніми даними, загинуло 49 осіб, 7 травмовано.

Першим про трагедію в селі Гроза (Куп’янський район, Харківська область) повідомив президент України Володимир Зеленський.

Показово жорстокий російський злочин – удар ракети по звичайному продуктовому магазину, цілком свідомий теракт. Куп’янський район Харківської області. Станом на даний момент відомо понад 48 (за уточненими даними: 49 – ред.) загиблих. Мої співчуття всім, хто втратив рідних та близьких! Надається допомога пораненим…

– написав у своїх соцмережах глава держави.

Чому в магазині та кафе було багато людей, коли туди прилетіла ракета

З-під завалів кафе-магазину в селі Гроза витягли 56 людей, 49 громадян загинули, ще семеро отримали поранення, повідомив глава МВС Клименко в ефірі телемарафону.

У кафе, де проходили поминки односельця, були присутні жителі практично з кожної родини в селі. Це велика трагедія,

– сказав міністр.

Володимир Зеленський закликав увесь світ зупинити російський терор.

Всі, хто допомагає Росії обходити санкції, злочинці. Всі, хто підтримує Росію і досі, підтримує зло,

– впевнений президент.

Зеленський вважає, що цей і подібні теракти потрібні Росії тільки для одного: зробити свою геноцидну агресію новою нормою для всього світу. Він пообіцяв російським терористам потужну і справедливу відповідь.