«Мертвые Ду»: в Одесском театре кукол премьера на все времена (фото)

В Одесском театре кукол событие: долгожданная премьера, которая из-за осенне-зимних карантинов состоится лишь сейчас. Но радовать на этот раз будут не детей, а скорее их родителей – спектаклем-фантасмагорией «Мертвые ду…».

Впрочем, бессмертное произведение Гоголя изучают современные десятиклассники, а значит, аудитория театра может пополниться шестнадцатилетними юношами и девушками. Конечно, если их «зацепит» постановка. Режиссер из Минска Евгений Корняг сделал все, чтобы это случилось, начиная с названия и заканчивая современным музыкальным сопровождением, которое написала композитор из Беларуси Екатерина Аверкова. Евгений уже не в первый раз ставит на сцене. В первый раз – «Интервью с ведьмами», второй – «Бабы Бабеля». Оба спектакля стали событием театральной жизни города.

Вот уж не знаем, совпадение это или нет, но как раз в эти дни начали ремонтные работы многострадального дома, где жил Гоголь. Писатель еще раз подтвердил, что не зря там где его имя будет и мистика.

В 1932 году Михаил Булгаков в письме к литературоведу Павлу Сергеевичу Попову писал: «Мертвые души» инсценировать нельзя. Примите это за аксиому от человека, который хорошо знает произведение. Мне сообщили, что существуют 160 инсценировок. Быть может, это и неточно, но во всяком случае играть «Мертвые души» нельзя». С тех пор прошло 90 лет. Булгаковская инсценировка до сих пор жива. Но Евгений Корняг создал свою, довольно смело «порезав» первоисточник, как и Булгаков в свое время.

В одном из интервью Евгений говорит, что «Мертвые ду» это его первые впечатления о книге, которую он прочитал еще в детстве. Именно поэтому действие выстроено не в той хронологии, а герои похожи на персонажей страшных сказок. Эти удивительные куклы – работа минской художницы-постановщицы Людмилы Скитович. Почему удивительные? Да потому, что помимо собственного характера, каждая из них – уникальная конструкция, которой порой управляют по пять-шесть человек! А как по другому, если у Плюшкина руки четырехметровой длины, а в рот Собакевича легко входит лошадь? Впрочем, радует, что такие сложные решения – не стали проблемой для актеров театра, которые показали прекрасную пластическую подготовку.

Что касается главных героев: Чичикова и его слуги Селифана, то это единственные персонажи, которые не имеют своих кукольных отражений. Их роли исполняют Александр Богданович и Заслуженный артист Украины Иван Цуркан. И действительно, они – единственные «живые» и даже вызывающие симпатию парни, несмотря на всю свою жуликоватость. Селифан – вообще философ, вобравший в себя всю «мудрость народа» и выдающий на гора всю эту народную философию за рюмкой горькой. А к рюмке он прикладывается ох как часто.

Поэтому и знакомые со школы фразы считываются нами уже иначе. Впрочем, с классикой это часто бывает – со временем она не только не теряет актуальности, но и становится еще современней.

«Мертвые Ду» завершают сезон вечерних спектаклей театра кукол. Именно поэтому одесситы увидят пока лишь один показ, который состоится уже сегодня, 28 июля.

Подумайте, стоит ли откладывать встречу с прекрасным в наше нестабильно-карантинное время?

Фото с Facebook-страницы Одесского театра кукол