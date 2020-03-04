Представник ВООЗ в Україні припустив можливе збільшення кількості випадків захворювання на COVID-19

Медична система України готова приймати громадян та надавати необхідну медичну допомогу у разі поширення коронавірусу. На цьому наголошено на брифінгу у Будинку Уряду сьогодні, 4 березня.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Представник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) в Україні Др. Ярно Хабіхт відзначив, що зареєстрований вчора перший випадок COVID-19 в Україні, «не є неочікуваною ситуацією», з огляду на те, що ця цифра зростає, зокрема, в Європі, де на сьогоднішній ранок зареєстровано понад 3365 випадків захворювання.

Він позитивно оцінив роботу фахівців України:

– Необхідно відзначити спроможність. Випадок діагностували дуже швидко, що є свідченням злагодженої доброї роботи громадського здоров’я України.

Др. Ярно Хабіхт припустив можливе збільшення кількості випадків захворювання в Україні.

– У такому разі суть полягає в готовності галузі охорони здоров’я протидіяти спалахам цього захворювання, по мірі продовження реформування системи охорони здоров’я, по мірі модернізації стаціонарів, лікарень, а також відділень невідкладної допомоги, – відзначив представник ВООЗ.

Заступник Міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко підкреслив, що вчорашній випадок захворювання підтвердив ефективність роботи системи охорони здоров’я, яка «виявляє, локалізує і надає медичну допомогу».

Він наголосив, що медична система готова приймати та лікувати пацієнтів у разі фіксування подальших випадків коронавірусу.

На сьогодні в Україні є близько 12 тисяч ліжок в інфекційних стаціонарах, 2,5 тисячі інфекційних боксів, 2 тисячі лікарів-інфекціоністів, 5 тисяч медичного персоналу, який працює в інфекційних лікарнях. В Україні достатньо тест-систем для діагностики вірусної інфекції.

Інфекційні реанімаційні відділення укомплектовані апаратами штучної вентиляції легень. Оскільки специфічної терапії не існує, надається симптоматичне лікування, а також у тяжких випадках – проводяться реанімаційні заходи.

– Головне завдання системи охорони здоров’я – стримати поширення випадків коронавірусної інфекції на території України, – підкреслив Віктор Ляшко.

Фото: informator.ua

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