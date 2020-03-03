В Україні зареєстровано перший випадок захворювання на коронавірус COVID-19

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Хворий госпіталізований 29 лютого. Дослідження референс-лабораторії Центру громадського здоров’я показали позитивний результат вчора, 2 березня, ввечері. Усі контактні особи знаходяться під наглядом лікарів-епідеміологів. Зразки відправлені до ВООЗ.

Захворювання виявлене у чоловіка з Чернівецької області, який у лютому здійснював поїздку до Італії. Хворий повертався в Україну літаком із Італії через місто Сучава (Румунія). До міста Чернівці 26.02.2020 разом із дружиною прибув власним автомобілем через КПП «Порубне». Жінка та чоловік пройшли температурний скринінг, жодних симптомів гострого респіраторного захворювання у них не виявили. Їм надали пам’ятку про самоізоляцію. Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Він додав: «Система відпрацювала чітко. На кордоні у нього не було жодних ознак гострих респіраторних захворювань. Чоловік із дружиною, згідно з наданою їм пам’яткою про самоізоляцію, вирішили самоізолюватися. 29 лютого у нього з’явились симптоми гострого респіраторного захворювання. Оскільки у пам’ятці зазначено, що потрібно звертатись до сімейного лікаря, він зв’язався з лікарем. Відповідно до алгоритмів, оскільки в анамнезі була протягом останніх 14 днів поїздка до Італії, лікар прийняв рішення про госпіталізацію. Транспортування проводила спеціальна медична бригада. Симптоми чоловіка – підвищена температура та сухий кашель. Стан стабільний, без ускладнень».

Заступник міністра також надав інформацію щодо стану здоров’я дружини хворого на COVID-19 українця. Він зазначив, що у неї немає жодних симптомів гострих респіраторних захворювань, однак із профілактичною метою з дотриманням усіх рекомендацій ВООЗ вона самоізольована вдома.

Він також закликав не розкуповувати в аптеках медичні маски: «Використовувати маски необхідно тільки у випадку, якщо у вас є ознаки гострого вірусного захворювання, або якщо ви медик, який працює з пацієнтами. Маски можуть створити фальшиве відчуття безпеки, і люди не будуть виконувати важливі заходи безпеки: мити руки тощо. Здоровим вони ні до чого».

Насамкінець Віктор Ляшко оновив інформацію щодо обсервації у Нових Санжарах Полтавської області: «Всі, хто перебуває в обсервації, як показали дослідження, здорові. Жодних симптомів гострих респіраторних захворювань виявлено досі не було. Вже в цей четвер, 5 березня, спливає термін обсервації, і всі вони повернуться додому».

Фото: Слові і діло

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