Одесская область: иностранцы пытались вывезти в Молдову «уклонистов» в рейрижераторе с мясом

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления полиции.

Полицейские установили, что двое 39-летних граждан одной из стран Юго-Западной Азии, которые занимались перевозкой из Украины мясной продукции, организовали незаконную переправку через границу «уклонистов». Под прикрытием своей предпринимательской деятельности они спрятали в рефрижераторе с мясом крупного рогатого скота 16 военнообязанных мужчин и пытались вывезти их в Молдову через один из пунктов пропуска.

За свои услуги они брали с каждого клиента от 6000 до 8000 долларов. Кроме того, еще по 2000 евро предприниматели планировали получить от желающих поставить в паспорте штамп о законном въезде на территорию соседней страны. Эту сделку должны были организовать уже за границей.

Иностранцев задержали и сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через границу (ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины).

По ходатайству следователей суд избрал злоумышленникам меры пресечения. Обоим грозит до девяти лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

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