Праздники и события 28 июля: сегодня в Украине День работников торговли

Праздники и события 28 июля: сегодня в Украине День работников торговли

В воскресенье, 28 июля 2024 года, в Украине отмечают День работников торговли. Также профессиональный праздник у пиарщиков. Еще «Одесская жизнь» рассказывает о выдающихся личностях, которые родились в этот день и исторические события.

День работников торговли в Украине

28 июля на Украине отмечают День работников торговли. Этот праздник был основан в 1995 году указом президента Леонида Кучмы с целью поддержки инициативы работников торговой сферы и профессиональных союзов. Торговля всегда занимала важное место в украинской экономике, начиная со времен Киевской Руси.

Всемирный день борьбы с гепатитом

Также 28 июля отмечают Всемирный день борьбы с гепатитом, который приурочен ко дню рождения Баруха Самюэля Блумберга, американского врача и Нобелевского лауреата, открывшего вирус гепатита B. Цель этого дня — повышение осведомленности о вирусном гепатите, который вызывает воспаление печени и может привести к таким серьезных заболеваний, как цирроз и рак печени. Основные типы вирусов гепатита: A, B, C, D и E. Кстати, одесситы могут бесплатно обследоваться на гепатиты: адреса

День PR-специалиста

28 июля также является Днем PR-специалиста. Этот профессиональный праздник отмечает труд специалистов по публичным отношениям, которые занимаются созданием и поддержкой позитивного имиджа компаний, брендов и публичных лиц. PR-специалисты играют важную роль в современном обществе, помогая организациям и лицам эффективно общаться с общественностью, организовывать пресс-конференции, создавать прессрелизы и проводить различные мероприятия.

Всемирный день охраны природы

28 июля отмечается также Всемирный день охраны природы, инициированный ЮНЕСКО. Этот день призван обратить внимание на экологические проблемы и побуждать к их решению. Во многих странах проводятся мероприятия, такие как посадка деревьев, уборка мусора и акции сохранения биоразнообразия.

Исторические события 28 июля

  • 1497 год — великий князь литовский Александр в лагере под Заславом издал грамоту о предоставлении Луцку магдебургского права.
  • 1588 год — у побережья Великобритании появились корабли Непобедимой Армады, отплывшие из Лиссабона с целью завоевания Англии.
  • 1648 год — завершилось кровавое сражение между кварцевым войском Речи Посполитой и казацко-крестьянскими отрядами Максима Кривоноса под Пленным.
  • 1656 год — началось Варшавское сражение, в котором армия Речи Посполитой вместе с Крымским ханством противостояла шведско-бранденбургским войскам.
  • 1765 год — в Петербурге издан указ о ликвидации полкового устройства на Слобожанщине.
  • 1821 год — Перу провозгласило независимость от Испании.
  • 1834 год — открытие Киевского университета.
  • 1858 год — впервые использованы отпечатки пальцев для идентификации личности.
  • 1862 год — начало золотой лихорадки в Монтане, США.
  • 1868 год — в США принята 14 поправка к Конституции, которая гарантирует гражданство всем, кто родился на территории страны.
  • 1896 год — основание города Майами в штате Флорида, США.
  • 1914 год — начало Первой мировой войны.
  • 1980 год — в Москве, во время Олимпийских игр, состоялись многотысячные похороны поэта и актера Владимира Высоцкого.
  • 1991 год — создание Союза офицеров Украины.
  • 1992 год — в Афганистане женщинам запретили появляться на телевидении.
  • 2014 год — украинские войска освободили от российских окупантов Авдеевку.

Родились 28 июля

  • 1804 — Людвиг Фейербах, немецкий философ.
  • 1810 — Аполлон Мокрицкий, украинский живописец и педагог.
  • 1866 — Беатрикс Поттер, английская детская писательница и художница.
  • 1880 — Владимир Винниченко, украинский писатель, политический деятель, первый председатель Генерального секретариата УНР.
  • 1887 — Марсель Дюшан, французский и американский художник, скульптор, теоретик искусства, шахматист.
  • 1899 — Иван Сила, украинский борец, силач, артист цирка.
  • 1922 — Жак Пикар, швейцарский океанолог, один из двух человек, побывавших на дне Марианской впадины.
  • 1940 год — Владимир Симоненко, украинский джазовый пианист, музыковед.
  • 1943 год — Ричард Уильям Райт, британский певец, пианист, продюсер, композитор, участник группы Pink Floyd.
  • 1954 год — Стив Морс, американский гитарист, участник группы Deep Purple.
  • 1983 год — Сергей Пономаренко, офицер ВСУ, Герой Украины.
  • 1987 год — Евгений Хачериди, украинский футболист, игрок национальной сборной Украины и киевского «Динамо».
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