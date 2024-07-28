Праздники и события 28 июля: сегодня в Украине День работников торговли

День работников торговли в Украине

28 июля на Украине отмечают День работников торговли. Этот праздник был основан в 1995 году указом президента Леонида Кучмы с целью поддержки инициативы работников торговой сферы и профессиональных союзов. Торговля всегда занимала важное место в украинской экономике, начиная со времен Киевской Руси.

Всемирный день борьбы с гепатитом

Также 28 июля отмечают Всемирный день борьбы с гепатитом, который приурочен ко дню рождения Баруха Самюэля Блумберга, американского врача и Нобелевского лауреата, открывшего вирус гепатита B. Цель этого дня — повышение осведомленности о вирусном гепатите, который вызывает воспаление печени и может привести к таким серьезных заболеваний, как цирроз и рак печени. Основные типы вирусов гепатита: A, B, C, D и E. Кстати, одесситы могут бесплатно обследоваться на гепатиты: адреса

День PR-специалиста

28 июля также является Днем PR-специалиста. Этот профессиональный праздник отмечает труд специалистов по публичным отношениям, которые занимаются созданием и поддержкой позитивного имиджа компаний, брендов и публичных лиц. PR-специалисты играют важную роль в современном обществе, помогая организациям и лицам эффективно общаться с общественностью, организовывать пресс-конференции, создавать прессрелизы и проводить различные мероприятия.

Всемирный день охраны природы

28 июля отмечается также Всемирный день охраны природы, инициированный ЮНЕСКО. Этот день призван обратить внимание на экологические проблемы и побуждать к их решению. Во многих странах проводятся мероприятия, такие как посадка деревьев, уборка мусора и акции сохранения биоразнообразия.

Исторические события 28 июля

1497 год — великий князь литовский Александр в лагере под Заславом издал грамоту о предоставлении Луцку магдебургского права.

1588 год — у побережья Великобритании появились корабли Непобедимой Армады, отплывшие из Лиссабона с целью завоевания Англии.

1648 год — завершилось кровавое сражение между кварцевым войском Речи Посполитой и казацко-крестьянскими отрядами Максима Кривоноса под Пленным.

1656 год — началось Варшавское сражение, в котором армия Речи Посполитой вместе с Крымским ханством противостояла шведско-бранденбургским войскам.

1765 год — в Петербурге издан указ о ликвидации полкового устройства на Слобожанщине.

1821 год — Перу провозгласило независимость от Испании.

1834 год — открытие Киевского университета.

1858 год — впервые использованы отпечатки пальцев для идентификации личности.

1862 год — начало золотой лихорадки в Монтане, США.

1868 год — в США принята 14 поправка к Конституции, которая гарантирует гражданство всем, кто родился на территории страны.

1896 год — основание города Майами в штате Флорида, США.

1914 год — начало Первой мировой войны.

1980 год — в Москве, во время Олимпийских игр, состоялись многотысячные похороны поэта и актера Владимира Высоцкого.

1991 год — создание Союза офицеров Украины.

1992 год — в Афганистане женщинам запретили появляться на телевидении.

2014 год — украинские войска освободили от российских окупантов Авдеевку.

Родились 28 июля