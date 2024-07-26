Цены на Привозе 26 июля: сухой картофель, бриллиантовый виноград

О виноград!

– О, виноград! – радуется женщина, даже зонтик опустила, чтобы полюбоваться.

Радость сменяется почти отчаянием:

– Сколько, сколько?

Продавец словно не чувствует тональность вопроса:

– Там все написано…

Да, написано. Виноград стоит от 150 до 250 гривен.

– А, так он бриллиантовый, – говорит женщина и идет дальше…

Надписи «мед» и «сладкий, как мед» сменились просто «сладким медом». Причем все на Привозе теперь «сладкий мед». Ну, кроме картофеля, пожалуй. Никто даже не задумывается, бывает ли мед не сладким…

Дождик себе идет понемногу, покупатель спрашивает:

– Картошка сухая?

– Каких только вопросов не услышишь… Конечно, сухая. Чего она должна быть мокрой?

– Потому что дождь.

– Ну тогда потрогайте ее…

– Не надо ничего щупать! Вы же видите – картошка сухая. Ее уже протерли!

Последняя «реплика» – попытка пошутить. Но почему-то «не проходит». Покупатель все это слушает, и снова спрашивает спокойно:

– Так картошка сухая или мне в другое место идти?..

Ну а что там с ценами на Привозе во время дождя?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель – 15-20 грн;

лук – 20-35 грн;

помидоры – 15-80 грн;

свекла – 20-35 грн;

кабачки – 10-20 грн;

огурцы – 30-50 грн;

сладкий перец – 35-80 грн;

баклажаны – 20-50 грн;

капуста – 10-25 грн;

чеснок – 100-130 грн;

морковь – 20-35 грн;

кукуруза (за один кочан) – 10-15 грн;

зелень в пучках – от 10 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки – 15-30 грн;

бананы – 50-70 грн;

грейпфруты – 60-80 грн;

гранаты – 70-100 грн;

лимоны – 40-60 грн;

апельсины – 50-70 грн;

крыжовник (очень мало) — 50-60 грн;

малина – 70-90 грн;

персики — 20-60 грн;

сливы – 10 (такие вам не понравятся)-40;

абрикосы – 25-60 грн;

арбузы – 10-25;

дыни – 20-50.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 25-60 грн;

брынза — 150-230 грн;

творог – 70-120 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

задняя часть – 240-250 грн;

телячья шея – 200-220 грн;

ребра – 120-150 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задняя часть – 150-180 грн;

шея – 170-220 грн;

лопатка – 160-180 грн;

ребра – 180-190 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 60-200 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-230 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик – 70-100 грн;

караси – 60-90 грн;

лобан (он же морской пеленгас) – 80-110 грн;

судак – 170-240 грн;

карп – 50-120 грн.

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