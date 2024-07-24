Одесситы могут бесплатно обследоваться на гепатиты: адреса

Одесситы могут бесплатно обследоваться на гепатиты: адреса

Завтра, в четверг, 25 июля 2024 года, в медучреждениях Одессы все желающие могут бесплатно сделать тест на вирусные гепатиты В и С. Обследование будет проводиться с помощью быстрых мультитестов, поэтому посетители медучреждений могут анонимно проверить свой ВИЧ-статус.

Как сообщают в пресс-службе одесской мэрии, мероприятие приурочено ко Всемирному дню борьбы с вирусными гепатитами, который отмечается ежегодно 28 июля.

Тест на гепатиты и ВИЧ можно сделать бесплатно у своего семейного врача или по следующим адресам:

Центр первичной медико-санитарной помощи №2

  • пер. Обсерваторный, 8, каб. №7, с 9:00 до 15:00;
  • ул. Сегедская, 16, каб. №3, с 9:00 до 15:00;
  • ул. Добровольцев (Маршала Говорова), 26, каб. №8, с 8:00 до 16:00;
  • ул. Пастера, 56, каб. №25, с 9.00 до 15:00;
  • отделение «Клініка, дружня до молоді», ул. Базарная, 77, каб. №1, с 9:00 до 15:00.

Центр первичной медико-санитарной помощи №3

  • Фонтанская дор., 30/32, каб. №16, с 8:00 до 18:00;
  • Фонтанская дор., 110, каб. №6, с 8:00 до 18:00;
  • ул. Ильфа и Петрова, 63/1, каб. № 23, с 8:00 до 18:00;
  • пер. Рислинга, 9, каб. №2, с 8:00 до 18:00;
  • ул. Научная, 48/1 (Шишкина), каб. №3, с 8:00 до 18:00;
  • Люстдорфская дор., 170, каб. №5, с 8:00 до 18:00;
  • ул. Ефима Геллера, 43, каб. №6, с 8:00 до 18:00.

Центр первичной медико-санитарной помощи №4

  • ул. Левитана, 62, 2-й этаж, каб. №10, с 10:00 до 15:00;
  • ул. Академика Филатова, 7а, 1-й этаж, каб. №9, с 10:00 до 15:00.

Центр первичной медико-санитарной помощи №5

С 9:00 до 18:00, в кабинетах семейных врачей по адресам:

  • ул. Семена Палия, 83/1;
  • ул. Семена Палия, 88;
  • ул. Академика Заболотного, 59/1;
  • ул. Академика Заболотного, 41а;
  • ул. Семена Палия, 58;
  • ул. Давида Ойстраха, 7;
  • просп. Добровольского, 159.

Центр первичной медико-санитарной помощи №16

  • ул. Ивана и Юрия Лип, 1, 1-й этаж, каб. №26, с 10:00 до 16:00;
  • ул. Житомирская (Академика Гаркавого), 2, 1-й этаж, каб. №105, с 10:00 до 16:00;
  • ул. Ефима Фесенко, 11, 2-й этаж, каб. №212, с 10:00 до 16:00.

Центр первичной медико-санитарной помощи №18

  • ул. Героев обороны Одессы, 52, каб. №14, с 9:00 до 16:00;
  • ул. Лузановская, 67, каб. №1, с 9:00 до 13:00;
  • ул. Семена Палия, 88, каб. №5, с 9:00 до 16:00;
  • ул. Атамана Чепиги, 54, каб. №205, с 9:00 до 16:00;
  • ул. Академика Воробьева, 5, каб. №19, с 9:00 до 16:00;
  • ул. Торговая, 29/31, каб. №424, с 9:00 до 16:00.

Консультативно-диагностический Центр №6

  • ул. Добровольцев (Маршала Говорова), 26а, каб. №103, с 8:00 до 12:00.

Консультативно-диагностический Центр №20

  • ул. Левитана, 62, 3-й этаж, каб. №345, с 8:00 до 12:00.

Консультативно-диагностический Центр №29

  • ул. Академика Заболотного, 32а, 2-й этаж, каб. №25, с 8:00 до 19:00;
  • ул. Академика Заболотного, 13а, 1-й этаж, каб. №15, с 9:00 до 15:00.

Центр профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом

  • ул. Мечникова, 132/7, каб. №13, с 9:00 до 15:30;
  • ул. Атамана Головатого, 30, 1-й этаж, каб. №1, с 9:00 до 15:30;
  • ул. Академика Воробьева, 5а, корпус №10, с 9:00 до 15:30;
  • просп. Добровольского, 100, каб. №10, с 9:00 до 15:30 (вход со стороны травмпункта).

Городская клиническая больница №1

Консультативно-диагностические отделения:

  • ул. Болгарская, 38, 3 этаж, клинико-диагностическая лаборатория, с 10:00 до 15:00;
  • ул. Мясоедовская, 32, отделение экстренной медицинской помощи, каб. №1 с 10:00 до 15:00;
  • ул. Богдана Хмельницкого, 5, травмпункт, каб. №3, с 10:00 до 15:00.

Городская больница №5

  • ул. Троицкая, 38, 4 этаж, каб. №82, с 9:00 до 13:00.

Городская больница №8

  • Фонтанская дор., 110, 1-й этаж, каб. №113, с 9:00 до 12:00.
  • Городская клиническая больница №10, КДЦ:
  • ул. Маршала Малиновского, 61а, 2-й этаж, каб. №3, с 8:00 до 15:00.

Городская клиническая больница №11, КДЦ:

  • ул. Академика Воробьева, 5г, 1-й этаж, каб. №3 (манипуляционная), с 8:00 до 13:00.

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