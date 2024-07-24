Одесситы могут бесплатно обследоваться на гепатиты: адреса

Как сообщают в пресс-службе одесской мэрии, мероприятие приурочено ко Всемирному дню борьбы с вирусными гепатитами, который отмечается ежегодно 28 июля.

Тест на гепатиты и ВИЧ можно сделать бесплатно у своего семейного врача или по следующим адресам:

Центр первичной медико-санитарной помощи №2

пер. Обсерваторный, 8, каб. №7, с 9:00 до 15:00;

ул. Сегедская, 16, каб. №3, с 9:00 до 15:00;

ул. Добровольцев (Маршала Говорова), 26, каб. №8, с 8:00 до 16:00;

ул. Пастера, 56, каб. №25, с 9.00 до 15:00;

отделение «Клініка, дружня до молоді», ул. Базарная, 77, каб. №1, с 9:00 до 15:00.

Центр первичной медико-санитарной помощи №3

Фонтанская дор., 30/32, каб. №16, с 8:00 до 18:00;

Фонтанская дор., 110, каб. №6, с 8:00 до 18:00;

ул. Ильфа и Петрова, 63/1, каб. № 23, с 8:00 до 18:00;

пер. Рислинга, 9, каб. №2, с 8:00 до 18:00;

ул. Научная, 48/1 (Шишкина), каб. №3, с 8:00 до 18:00;

Люстдорфская дор., 170, каб. №5, с 8:00 до 18:00;

ул. Ефима Геллера, 43, каб. №6, с 8:00 до 18:00.

Центр первичной медико-санитарной помощи №4

ул. Левитана, 62, 2-й этаж, каб. №10, с 10:00 до 15:00;

ул. Академика Филатова, 7а, 1-й этаж, каб. №9, с 10:00 до 15:00.

Центр первичной медико-санитарной помощи №5

С 9:00 до 18:00, в кабинетах семейных врачей по адресам:

ул. Семена Палия, 83/1;

ул. Семена Палия, 88;

ул. Академика Заболотного, 59/1;

ул. Академика Заболотного, 41а;

ул. Семена Палия, 58;

ул. Давида Ойстраха, 7;

просп. Добровольского, 159.

Центр первичной медико-санитарной помощи №16

ул. Ивана и Юрия Лип, 1, 1-й этаж, каб. №26, с 10:00 до 16:00;

ул. Житомирская (Академика Гаркавого), 2, 1-й этаж, каб. №105, с 10:00 до 16:00;

ул. Ефима Фесенко, 11, 2-й этаж, каб. №212, с 10:00 до 16:00.

Центр первичной медико-санитарной помощи №18

ул. Героев обороны Одессы, 52, каб. №14, с 9:00 до 16:00;

ул. Лузановская, 67, каб. №1, с 9:00 до 13:00;

ул. Семена Палия, 88, каб. №5, с 9:00 до 16:00;

ул. Атамана Чепиги, 54, каб. №205, с 9:00 до 16:00;

ул. Академика Воробьева, 5, каб. №19, с 9:00 до 16:00;

ул. Торговая, 29/31, каб. №424, с 9:00 до 16:00.

Консультативно-диагностический Центр №6

ул. Добровольцев (Маршала Говорова), 26а, каб. №103, с 8:00 до 12:00.

Консультативно-диагностический Центр №20

ул. Левитана, 62, 3-й этаж, каб. №345, с 8:00 до 12:00.

Консультативно-диагностический Центр №29

ул. Академика Заболотного, 32а, 2-й этаж, каб. №25, с 8:00 до 19:00;

ул. Академика Заболотного, 13а, 1-й этаж, каб. №15, с 9:00 до 15:00.

Центр профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом

ул. Мечникова, 132/7, каб. №13, с 9:00 до 15:30;

ул. Атамана Головатого, 30, 1-й этаж, каб. №1, с 9:00 до 15:30;

ул. Академика Воробьева, 5а, корпус №10, с 9:00 до 15:30;

просп. Добровольского, 100, каб. №10, с 9:00 до 15:30 (вход со стороны травмпункта).

Городская клиническая больница №1

Консультативно-диагностические отделения:

ул. Болгарская, 38, 3 этаж, клинико-диагностическая лаборатория, с 10:00 до 15:00;

ул. Мясоедовская, 32, отделение экстренной медицинской помощи, каб. №1 с 10:00 до 15:00;

ул. Богдана Хмельницкого, 5, травмпункт, каб. №3, с 10:00 до 15:00.

Городская больница №5

ул. Троицкая, 38, 4 этаж, каб. №82, с 9:00 до 13:00.

Городская больница №8

Фонтанская дор., 110, 1-й этаж, каб. №113, с 9:00 до 12:00.

Городская клиническая больница №10, КДЦ:

ул. Маршала Малиновского, 61а, 2-й этаж, каб. №3, с 8:00 до 15:00.

Городская клиническая больница №11, КДЦ:

ул. Академика Воробьева, 5г, 1-й этаж, каб. №3 (манипуляционная), с 8:00 до 13:00.

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