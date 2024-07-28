Свята і події 28 липня: сьогодні в Україні День працівників торгівлі

День працівників торгівлі в Україні

28 липня в Україні відзначають День працівників торгівлі. Це свято було засноване в 1995 році указом президента Леоніда Кучми з метою підтримки ініціативи працівників торговельної сфери та професійних спілок. Торгівля завжди займала важливе місце в українській економіці, починаючи з часів Київської Русі.

Всесвітній день боротьби з гепатитом

Також 28 липня відзначають Всесвітній день боротьби з гепатитом, який приурочений до дня народження Баруха Самюеля Блумберга, американського лікаря та Нобелівського лауреата, який відкрив вірус гепатиту B. Мета цього дня — підвищення обізнаності про вірусний гепатит, який викликає запалення печінки і може призвести до таких серйозних захворювань, як цироз і рак печінки. Основні типи вірусів гепатиту: A, B, C, D і E.

До речі, одесити можуть безкоштовно обстежитись на гепатити: адреси.

День PR-фахівця

28 липня також є Днем PR-фахівця. Це професійне свято відзначає працю спеціалістів з публічних відносин, які займаються створенням та підтримкою позитивного іміджу компаній, брендів та публічних осіб. PR-фахівці відіграють важливу роль у сучасному суспільстві, допомагаючи організаціям та особам ефективно комунікувати з громадськістю, організовувати пресконференції, створювати пресрелізи та проводити різні заходи.

Всесвітній день охорони природи

28 липня святкують також Всесвітній день охорони природи, ініційований ЮНЕСКО. Цей день покликаний привернути увагу до екологічних проблем та спонукати до їх вирішення. У багатьох країнах проводяться заходи, такі як посадка дерев, прибирання сміття та акції збереження біорізноманіття.

Історичні події, що відбулися 28 липня

1497 рік — великий князь литовський Олександр у таборі під Заславом видав грамоту про надання Луцьку маґдебурзького права.

1588 рік — біля узбережжя Великої Британії з’явилися кораблі Непереможної Армади, які відпливли з Лісабона з метою завоювання Англії.

1648 рік — завершився кривавий бій між кварцяним військом Речі Посполитої та козацько-селянськими загонами Максима Кривоноса під Полонним.

1656 рік — розпочалася Варшавська битва, в якій армія Речі Посполитої разом з Кримським ханством протистояла шведсько-бранденбурзьким військам.

1765 рік — у Петербурзі видано указ про ліквідацію полкового устрою на Слобожанщині.

1821 рік — Перу проголосило незалежність від Іспанії.

1834 рік — відкриття Київського університету.

1858 рік — вперше використано відбитки пальців для ідентифікації особи.

1862 рік — початок золотої лихоманки у Монтані, США.

1868 рік — у США ухвалено 14-ту поправку до Конституції, яка гарантує громадянство усім, хто народився на території країни.

1896 рік — заснування міста Маямі у штаті Флорида, США.

1914 рік — початок Першої світової війни.

1980 рік — у Москві, під час Олімпійських ігор, відбувся багатотисячний похорон поета і актора Володимира Висоцького.

1991 рік — створення Союзу офіцерів України.

1992 рік — в Афганістані жінкам заборонили з’являтися на телебаченні.

2014 рік — українські війська звільнили від російських окупантів Авдіївку.

Народились 28 липня