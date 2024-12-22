Православный праздник 22 декабря: кого почитают, что должны делать незамужние девушки и запреты дня

После перехода Православной Церкви Украины на новый календарный стиль в 2023 году фиксированные православные праздники сместились на 13 дней ранее. В то же время некоторые религиозные общины и монастыри сохранили право придерживаться старого стиля. Например, Украинская Православная Церковь. Поэтому рассмотрим, какие праздники отмечают в этот день по обоим календарям.

История великомученицы Анастасии

Жизнеописание святой Анастасии исполнено глубокой веры и самоотверженного служения ближним. Она родилась в знатной римской семье, где ее мать, тайная христианка, позаботилась о духовном воспитании дочери. Наставником юной Анастасии стал святой Хрисогон, который привил ей основы христианского учения.

После смерти матери девушка столкнулась с первым испытанием – отец-язычник настаивал на ее браке. Однако Анастасия, избравшая путь духовного служения, сумела сохранить обет целомудрия, убедив жениха в своей тяжелой болезни.

В эпоху жестоких гонений на христиан Анастасия посвятила себя помощи заключенным за веру. Она тайно посещала тюрьмы, где оказывала духовную и материальную поддержку страждущим. После смерти мужа свое немалое наследство она полностью отдала на благотворительность и отправилась странствовать, чтобы нести помощь нуждающимся христианам в разных землях.

Зачатие Пресвятой Богородицы по старому стилю

По юлианскому календарю сегодня верующие отмечают большой праздник – Зачатие Пресвятой Богородицы праведной Анной. Это особый день в церковном календаре, который напоминает о чудесном событии, предшествовавшем рождению Девы Марии.

Запреты и предостережения

В народе 22 декабря — праздник Настасьин день.

В этот день существует несколько важных запретов:

Категорически запрещается обижать животных, поскольку это может привести к проблемам со здоровьем;

Будущим матерям не рекомендуется заниматься шитьем;

Считается опасным ходить босиком по жилищу, так как это может навлечь беду на кого-то из близких.

Народные приметы и обычаи

Наши предки придавали большое значение природным явлениям в этот день:

Погода 22 декабря предвещала, каким будет октябрь следующего года

Обильные сосульки на крышах домов считались признаком будущего урожая

Низкий уровень воды в реках предвещал плохой год для рыбалки

Облака, плывущие против ветра, предвещали скорые снегопады

Особое значение этот день имел для незамужних девушек. Они начинали вышивать свадебные рушники, которые, по поверьям, становились мощными оберегами для будущей семьи, способствовали рождению детей и защищали здоровье матери.

Именинники сегодня

По новому стилю свои именины отмечают: Дмитрий, Ираклий, Федор и Анастасия.

По старому стилю день ангела празднуют: Василий, Степан, Владимир, Александр и Анна.

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