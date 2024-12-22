Православне свято 22 грудня: кого вшановують, що мають робити назаміжні дівчата та заборони дня

Після переходу Православної Церкви України на новий календарний стиль у 2023 році фіксовані православні свята змістилися на 13 днів раніше. Водночас деякі релігійні громади та монастирі зберегли право дотримуватися старого стилю. Наприклад, Українська Православна Церква. Тож розглянемо, які свята відзначають у цей день за обома календарями.

Історія великомучениці Анастасії

Життєпис святої Анастасії сповнений глибокої віри та самовідданого служіння ближнім. Вона народилася в знатній римській родині, де її мати, таємна християнка, подбала про духовне виховання доньки. Наставником юної Анастасії став святий Хрисогон, який прищепив їй основи християнського вчення.

Після смерті матері дівчина зіткнулася з першим випробуванням – батько-язичник наполягав на її шлюбі. Проте Анастасія, яка обрала шлях духовного служіння, зуміла зберегти обітницю цнотливості, переконавши нареченого у своїй тяжкій недузі.

В епоху жорстоких гонінь на християн Анастасія присвятила себе допомозі ув’язненим за віру. Вона потайки відвідувала в’язниці, де надавала духовну та матеріальну підтримку страждальцям. Після смерті чоловіка свій чималий спадок вона повністю віддала на благодійність і вирушила мандрувати, щоб нести допомогу нужденним християнам у різних землях.

Зачаття Пресвятої Богородиці за старим стилем

За юліанським календарем сьогодні віряни відзначають велике свято – Зачаття Пресвятої Богородиці праведною Анною. Це особливий день у церковному календарі, який нагадує про чудесну подію, що передувала народженню Діви Марії.

Заборони та перестороги

У народі 22 грудня – свято Настасіїн день.

У цей день існує кілька важливих заборон:

Категорично забороняється кривдити тварин, оскільки це може призвести до проблем зі здоров’ям;

Майбутнім матерям не рекомендується займатися шиттям;

Вважається небезпечним ходити босоніж по оселі, бо це може навести біду на когось із близьких.

Народні прикмети та звичаї

Наші пращури надавали великого значення природним явищам у цей день:

Погода 22 грудня віщувала, яким буде жовтень наступного року

Рясні бурульки на дахах будинків вважалися ознакою майбутнього врожаю

Низький рівень води в річках передвіщав поганий рік для рибальства

Хмари, що пливуть проти вітру, віщували швидкі снігопади

Особливе значення цей день мав для незаміжніх дівчат. Вони розпочинали вишивати весільні рушники, які, за віруваннями, ставали потужними оберегами для майбутньої родини, сприяли народженню дітей та захищали здоров’я матері.

Іменинники сьогодні

За новим стилем свої іменини відзначають: Дмитро, Іраклій, Федір та Анастасія.

За старим стилем день ангела святкують: Василь, Степан, Володимир, Олександр та Анна.

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