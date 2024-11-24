Православные праздники и традиции 24 ноября в Украине: кем была и как погибла святая Екатерина

После перехода Православной церкви Украины на новый календарный стиль в 2023 году фиксированные православные праздники сдвинулись на 13 дней раньше. В то же время некоторые религиозные общины и монастыри сохранили право соблюдать старый стиль. Так что рассмотрим, какие праздники отмечают в этот день по обоим календарям.

Святую Екатерину казнили вместе с императрицей и главнокомандующим

24 ноября православная церковь чтит святую Екатерину Александрийскую, преподобного Меркурия Печерского и преподобного Меркурия Черниговского, игумена Бригинского.

История святой Екатерины берет начало в IV веке в Александрии Египетской. Дочь местного правителя, она выделялась не только красотой, но и необыкновенным умом и образованностью. Несмотря на многочисленные предложения от знатных женихов, Екатерина заявила, что её избранником станет только тот, кто превзойдёт её во всем.

Судьбоносная встреча со старцем изменила её жизнь – он рассказал о пути к истинному жениху через икону Богородицы. После крещения и долгих молитв Екатерине приснилось видение: Богоматерь с Младенцем, который подарил ей кольцо. Проснувшись, девушка обнаружила кольцо на своей руке.

Когда император Максимин прибыл в Александрию на языческое празднование, Екатерина попыталась убедить его отказаться от человеческих жертвоприношений. Пораженный её красотой правитель пытался обратить девушку в язычество. Вместо этого своими проповедями Екатерина обратила в христианство 50 самых образованных мужей империи, за что их казнили. Саму святую заключили в темницу и приговорили к казни. Легенда рассказывает об ангеле, который пытался её спасти. Вместе с Екатериной погибли императрица Августа и военачальник Порфирий с 200 воинами, которые уверовали во Христа.

Мощи святой перенесли на Синайскую гору, где часть святыни с VI века хранится в монастыре.

Преподобный Меркурий Бригинский – подвижник из украинского села

Будущий святой родился в 1870 году в селе Счасновка на Черниговщине под именем Максим Матвиенко. Воспитание в православной семье определило его жизненный путь – юноша выбрал монашество в Киево-Печерской Лавре, где получил имя Меркурий и вскоре стал иеромонахом.

Испытания начались в 1926 году, когда большевики превратили Лавру в музей, а в 1930-м ликвидировали монастырь. Отец Меркурий был вынужден покинуть Киев. После скитаний он поселился в селе Бригинцы на Черниговщине.

Во время немецкой оккупации в 1942 году отец Меркурий собственноручно обустроил храм в доме местной жительницы. До 1946 года он построил и освятил церковь Святой Троицы. Люди шли к нему за исцелением и советом. Известен случай, когда чекисты трижды пытались казнить священника, но оружие отказывало.

Преподобный служил в Бригинцах до самой смерти в 1956 году. Его похоронили возле построенного им храма. Современники свидетельствуют многочисленные случаи исцелений возле его могилы, особенно от болезней ног.

В 2011 году УПЦ КП канонизировала Меркурия Бригинского как местночтимого святого, а в 2012-м – для общецерковного почитания.

Православный праздник 24 ноября по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю — день памяти преподобного Феодора Студита.

Народные традиции и запреты

В народе 24 ноября называют Екатериныным днём или Екатериной Санницей – обычно к этому времени выпадал снег и можно было ездить на санях.

Церковные наставления предостерегают от гнева, ссор, зависти и лени. Народная традиция не советует в этот день убирать, стирать или выполнять тяжёлую работу.

Напротив, верующие обращаются к святой Екатерине – покровительнице брака и материнства. Ей молятся о счастливом браке, добрых муже или жене, благополучных родах. По давнему обычаю, для сохранения рода зажигают три свечи перед иконой святой.

Девичьи гадания на суженого тоже связаны с этим днём. Наиболее известные – с яблоневой веточкой под подушкой и цветущей вишней как символом скорой свадьбы.

Именинники 24 ноября

По новому стилю день ангела празднуют Екатерина, Евгений, Михаил, Алексей, Григорий, Порфирий, Марк, Митрофан, Александр и Иван.

По старому стилю – Виктор, Максим, Фёдор и Евгений.

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