Православні свята та традиції 24 листопада в Україні: ким була та як загинула свята Катерина

Після переходу Православної церкви України на новий календарний стиль у 2023 році фіксовані православні свята змістилися на 13 днів раніше. Водночас деякі релігійні громади та монастирі зберегли право дотримуватися старого стилю. Тож розглянемо, які свята відзначають у цей день за обома календарями.

Святу Катерину стратили разом з імператрицею та головнокомандувачем

24 листопада православна церква вшановує святу Катерину Олександрійську, преподобного Меркурія Печерського та преподобного Меркурія Чернігівського, ігумена Бригинського.

Історія святої Катерини бере початок у IV столітті в Олександрії Єгипетській. Донька місцевого правителя, вона вирізнялася не лише вродою, але й неабияким розумом та освіченістю. Попри численні пропозиції від знатних наречених, Катерина заявила, що її обранцем стане лише той, хто перевершить її у всьому.

Доленосна зустріч зі старцем змінила її життя – він розповів про шлях до істинного нареченого через ікону Богородиці. Після хрещення та довгих молитов Катерині наснилося видіння: Богоматір з Немовлям, яке подарувало їй перстень. Прокинувшись, дівчина виявила каблучку на своїй руці.

Коли імператор Максимін прибув до Олександрії на язичницьке святкування, Катерина спробувала переконати його відмовитися від людських жертвоприношень. Вражений її красою правитель намагався навернути дівчину до язичництва. Натомість своїми проповідями Катерина навернула до християнства 50 найосвіченіших мужів імперії, за що їх стратили. Саму святу ув’язнили та засудили до страти. Легенда розповідає про ангела, який намагався її врятувати. Разом із Катериною загинули імператриця Августа та воєначальник Порфирій із 200 воїнами, які увірували в Христа.

Мощі святої перенесли на Синайську гору, де частина святині з VI століття зберігається в монастирі.

Преподобний Меркурій Бригинський – подвижник з українського села

Майбутній святий народився 1870 року в селі Щаснівка на Чернігівщині під іменем Максим Матвієнко. Виховання в православній родині визначило його життєвий шлях – юнак обрав чернецтво в Києво-Печерській Лаврі, де отримав ім’я Меркурій та згодом став ієромонахом.

Випробування почалися 1926 року, коли більшовики перетворили Лавру на музей, а 1930-го ліквідували монастир. Отець Меркурій змушений був покинути Київ. Після поневірянь він оселився в селі Бригинці на Чернігівщині.

Під час німецької окупації в 1942 році отець Меркурій власноруч облаштував храм у будинку місцевої жительки. До 1946 року він спорудив і освятив церкву Святої Трійці. Люди йшли до нього за зціленням та порадою. Відомий випадок, коли енкаведисти тричі намагалися стратити священника, але зброя відмовляла.

Преподобний служив у Бригинцях до самої смерті в 1956 році. Його поховали біля збудованого ним храму. Сучасники засвідчують численні випадки зцілень біля його могили, особливо від хвороб ніг.

2011 року УПЦ КП канонізувала Меркурія Бригинського як місцевошанованого святого, а 2012-го – для загальноцерковного вшанування.

Православне свято 24 листопада за старим стилем

Православне свято сьогодні за юліанським календарем – день пам’яті преподобного Феодора Студита.

Народні традиції та заборони

У народі 24 листопада називають Катерининим днем або Катериною Санницею – зазвичай до цього часу випадав сніг і можна було їздити санями.

Церковні настанови застерігають від гніву, сварок, заздрощів та лінощів. Народна традиція не радить цього дня прибирати, прати чи виконувати важку роботу.

Натомість віряни звертаються до святої Катерини – покровительки шлюбу та материнства. Їй моляться про щасливий шлюб, добрих чоловіка чи дружину, благополучні пологи. За давнім звичаєм, для збереження роду запалюють три свічки перед іконою святої.

Дівочі ворожіння на судженого теж пов’язані з цим днем. Найвідоміші – з яблуневою гілочкою під подушкою та квітучою вишнею як символом швидкого весілля.

Іменинники 24 листопада

За новим стилем день ангела святкують Катерина, Євген, Михайло, Олексій, Григорій, Порфирій, Марк, Митрофан, Олександр та Іван.

За старим стилем – Віктор, Максим, Федір та Євген.

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