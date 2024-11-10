Православные и народные праздники 10 ноября: что надо сделать, чтобы помириться с врагами

После перехода Православной церкви Украины на новый календарный стиль в 2023 году фиксированные православные праздники сместились на 13 дней раньше. В то же время, некоторые религиозные общины и монастыри сохранили право придерживаться старого стиля. Рассмотрим, какие праздники отмечают в этот день по обоим календарям.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю?

Православный праздник 10 ноября по новому календарю – день памяти апостолов от 70-ти, в том числе Ераста и Родиона.

Апостолы Иродион, Ераст, Олимп, Сосипатр, Куарт и Тертий жили в I веке. Они были избраны в число апостолов от 70-ти. Сведений об их жизни, как и о многих раннехристианских святых, сохранилось мало.

Однако известно, что Иконийский Сосипатр был епископом Иконии, проповедовал на острове Керкири (Корфу) и воскресил сына правителя острова. Апостол Олимп был казнен в Риме, Куарт упоминается Павлом в послании к римлянам в качестве епископа Бейрута, который обращал многих язычников, а Тертий, возможно, переписывал послание Павла.

Эраст некоторое время сопровождал Павла, а затем стал епископом Панеадским. Апостол Иродион распространял христианство среди язычников и погиб в Риме вместе с Петром и Павлом.

Какой церковный праздник 10 ноября по старому стилю?

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю — день памяти святой Параскевы Иконийской и преподобного Иова Почаевского. Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что можно и нельзя делать в эту дату по старому стилю.

О чем говорят приметы на 10 ноября?

По народным приметам, в этот день можно узнать о погоде на ближайшее время: если листья из вишни еще не опали — тепло продержится долго; туман с утра – будет потепление; около месяца – жди бурю; увидели белку – к теплой погоде. В народном календаре 10 ноября – праздник Ераста и Родиона, считается, что с этого дня начинаются настоящие морозы, хотя из-за потепления климата это не всегда так.

Что нельзя делать сегодня, 10 ноября?

В церковный праздник, как и в любой другой день, церковь не одобряет лжи, алчности, лени, зависти. Не следует ругаться, устраивать склоки, отказывать в помощи. По народным приметам, не рекомендуется убирать, выносить мусор, чтобы не вынести изобилия, и отправляться в дальнюю дорогу из-за возможной плохой погоды.

Что можно делать 10 ноября?

В церковный праздник принято обращаться в молитвах к апостолам об укреплении духа и веры, помощи в трудных ситуациях. Наши предки освящали в храмах хлеб и соль, которыми кормили домашний скот, а также считали, что такой хлеб помогает помириться с врагами. Традиционно в этот день принято помогать нуждающимся и нищим.

Кто отмечает день ангела 10 ноября?

Именины сегодня по новому церковному календарю отмечают Александр, Алексей, Борис, Денис, Иван, Константин, Михаил, Николай, Орест, Петр, Прокопий, Родион, Эраст, Анна, Ольга.

По старому стилю — Анна, Афанасий, Наум, Степан, Терентий, Тимофей, Николай, Иван, Максим, Арсений.

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