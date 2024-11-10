Православні та народні свята 10 листопада: що зробити, щоб помиритися з ворогами

Після переходу Православної церкви України на новий календарний стиль у 2023 році фіксовані православні свята змістилися на 13 днів раніше. Водночас деякі релігійні громади та монастирі зберегли право дотримуватися старого стилю. Тож розглянемо, які свята відзначають у цей день за обома календарями.

Яке сьогодні церковне свято в Україні за новим стилем?

Православне свято 10 листопада за новим календарем (23 листопада за старим) – день пам’яті апостолів від 70-ти, зокрема Єраста і Родіона.

Апостоли Іродіон, Єраст, Олімп, Сосипатр, Куарт і Тертій жили в I столітті. Вони були обрані в число апостолів від 70-ти. Відомостей про їхнє життя, як і про багатьох ранньохристиянських святих, збереглося мало.

Проте відомо, що Сосипатр Іконійський був єпископом Іконії, проповідував на острові Керкірі (Корфу) і воскресив сина правителя острова. Апостол Олімп був страчений у Римі, Куарт згадується Павлом у посланні до римлян як єпископ Бейрута, який навертав багатьох язичників, а Тертій, можливо, переписував послання Павла.

Ераст певний час супроводжував Павла, а згодом став єпископом Панеадським. Апостол Іродіон поширював християнство серед язичників і загинув у Римі разом із Петром і Павлом.

Яке церковне свято 10 листопада за старим стилем?

Православне свято сьогодні за юліанським календарем – день пам’яті святої Параскеви Іконійської та преподобного Іова Почаївського. Раніше Одеське Життя розповідало, що можна й не можна робити в цю дату за старим стилем.

Про що говорять прикмети на 10 листопада?

За народними прикметами, цього дня можна дізнатися про погоду на найближчий час: якщо листя з вишні ще не опало – тепло протримається довго; туман із ранку – буде потепління; коло біля місяця – чекай на бурю; побачили білку – до теплої погоди. У народному календарі 10 листопада – свято Єраста і Родіона, вважається, що з цього дня починаються справжні морози, хоча через потепління клімату це не завжди так.

Що не можна робити сьогодні, 10 листопада?

У церковне свято, як і в будь-який інший день, церква не схвалює брехні, жадібності, ліні, заздрості. Не слід лаятися, влаштовувати чвари, відмовляти в допомозі. За народними прикметами, не рекомендується прибирати, виносити сміття, щоб не винести достатку, та вирушати в далеку дорогу через можливу погану погоду.

Що можна робити 10 листопада?

У церковне свято прийнято звертатися в молитвах до апостолів про зміцнення духу і віри, допомогу в скрутних ситуаціях. Наші предки освячували в храмах хліб і сіль, якими годували домашню худобу, а також вважали, що такий хліб допомагає помиритися з ворогами. Традиційно цього дня прийнято допомагати нужденним і жебракам.

Хто відзначає день ангела 10 листопада?

Іменини сьогодні за новим церковним календарем відзначають Олександр, Олексій, Борис, Денис, Іван, Костянтин, Михайло, Микола, Орест, Петро, Прокофій, Родіон, Ераст, Анна, Ольга.

За старим стилем – Анна, Афанасій, Наум, Степан, Терентій, Тимофій, Микола, Іван, Максим, Арсеній.

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