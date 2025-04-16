Об этом сообщили в Одесском горсовете и Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

По нескольким адресам в городе вспыхнули пожары, горели жилые дома, повреждены складские здания.

“В одном из жилых домов семья придерживалась правил «двух стен», что вероятно и спасло им жизнь, ведь здание полностью изуродовано”, — говорят спасатели.

По предварительной информации, в результате атаки пострадали 3 человека.

На местах работали психологи ГСЧС и полиции.

На ликвидацию последствий привлекались 52 пожарные и 15 единиц техники, от Ассоциация добровольных пожарных Украины — 2 единицы техники и 5 человек.

Утром на местах “прилетов” начнут работу коммунальные службы и сотрудники районной администрации.

Как сообщалось, воздушная атака “шахедами” на Одесщину началась с вечера 15 апреля и продолжалась до 02:15 ночи. Враг атаковал Одессу и Одесский район несколькими волнами из разных направлений.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о новой тактике обстрелов Одессы, которую с недавних пор начали применять россияне.

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