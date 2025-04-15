И вскоре жители микрорайона Таирова услышали взрывы: как стало известно «шахеды» уже над Черноморском и по ним идет боевая работа.

Также есть угроза для жителей Овидиополя.

Одесситам тоже расслабляться не советуем, ведь это может быть не единственая атака за сегодняшний вечер.

В настоящее время взрывы утихли. Мониторинговые Телеграм-каналы пишут, что ведется доразведка.

«По морю на сейчас минус», – сообщает «Николаевский Ванёк».

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о новой тактике обстрелов Одессы, которую с недавних пор начали применять россияне.

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