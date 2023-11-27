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Платежка плюс повестка: что придумали ТЦК

Платежка плюс повестка: что придумали ТЦК

В Украине начали по-новому присылать повестки – теперь в Киеве и некоторых крупных городах их намеренно прикрепляют к бумажным платежкам за коммунальные услуги.

Такое новшество вызвало оживленные дискуссии в соцсетях. Украинцев интересует, имеет ли такое прикрепление какую-нибудь юридическую силу и считается ли повестка врученной, если по этой платежке оплачена коммуналка.

О том, с какой целью ЖЭКи это делают, с ведома ли или по указанию ТЦК (военкоматов), рассказал адвокат Андрей Межирицкий.

По словам адвоката, по закону, повестку может вручать и руководитель ЖЭКа. И в данном случае, скорее всего, ТЦК запросил у ЖЭКа информацию о военнообязанных, проживающих на той территории, которую обслуживает определенный ЖЭК, после чего и были сформированы повестки на этих лиц и их передали ЖЭКу с требованием вручить.

«Руководство ЖЭКа понимает, что они – не военные, что против них могут и физическую силу применить. Поэтому поручение ТЦК выполняют, прикрепляя повестки к платежкам. Никаких последствий такой способ оповещения не несет»,

– поясняет Андрей Межирицкий.

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По его словам, есть ошибочное мнение относительно того, что если коммуналка оплачена, то и повестка, прикрепленная к платежке, считается врученной. Тем не менее, законом такое не предусмотрено.

«Доказать, что повестка вручена надлежащим образом, можно в том случае, если там есть подпись лица, которому эта повестка вручается. Кроме того, непонятно, кто именно оплатил коммуналку»,

– уточнил адвокат.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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